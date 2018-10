Rai | De Petris e Fornaro | Lega e M5S litigano su spartizione tg e l' azienda è ferma

articolo1mdp

: RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: la Rai è ferma, succube della politica, e la maggioranza gialloverde litiga sull… - LeU_Trasimeno : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: la Rai è ferma, succube della politica, e la maggioranza gialloverde litiga sull… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: la Rai è ferma, succube della politica, e la maggioranza gialloverde litiga sull… - articoloUnoMDP : Loredana De Petris e Federico Fornaro: la Rai è ferma, succube della politica, e la maggioranza gialloverde litiga… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La Rai èe succube della politica e la maggioranza gialloverde, che litiga sulle poltrone, non è in grado di sbloccare la situazione perché più attenti alladei Tg che ai contenuti. Il CdA si è riunito solo per la ...