Raggi | stanziati 720mila euro per rifacimento via Isole Curzolane

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Roma – “Sono iniziati i lavori didi via delle, nella zona nord est di Roma. Sono stati720 milaper i lavori di manutenzione straordinaria nell’ambito del progetto #StradeNuove. Questa importante strada, soggetta ad un traffico veicolare estremamente intenso, era profondamente ammalorata”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, sulla sua pagina Facebook. “Ulteriori 300 milasono stati destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e per ildei marciapiedi- aggiunge-. Contestualmente ai lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale e dei marciapiedi verra’ ripristinata la segnaletica. L’obiettivo e’ fornire a questa arteria una dotazione che ne elevi il livello di sicurezza, per i portatori di handicap, per i pedoni e per gli ...