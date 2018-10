Raggi alla fiaccolata per Desirée | ' Sconvolta dalla brutalità'

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai Raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

La presa su Roma. Salvini sferza la Raggi e lancia l'Opa sulla Capitale. Di Maio corre ai ripari : "Più poteri alla sindaca" : "Pijamose Roma e pijamosela mò, prima che 'o faccia quarcun'artro". L'adagio ha travalicato il contesto in cui è stato pronunciato, quello della serie di grandissimo successo Romanzo criminale, ed è diventato un divertito claim popolare. Un po' quello che ha in mente Matteo Salvini. Il progetto di "presa di Roma" di matrice leghista ha come orizzonte le urne. Che potrebbero essere montate nelle scuole della capitale molto ...

Cede scala mobile a Roma - Raggi alla metro Repubblica : 'Siamo vicini ai feriti' : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha Raggiunto in serata la stazione della metro Repubblica dove intorno alle 19 il cedimento di una scala mobile ha causato una ventina di feriti. 'Siamo venuti qua ...

Crollo - Autostrade : «Dai monitoRaggi nessun motivo di allarme o urgenza» : Secondo Aspi i risultati dei test sullo stato di efficienza degli stralli non avevano destato preoccupazione. «L’intervento di retrofitting è stato svolto nel rispetto delle norme»

Ponte : Aspi - dai monitoRaggi no allarmi : ANSA, - GENOVA, 22 OTT - I risultati dei monitoraggi sul Ponte Morandi "non avevano segnalato motivi di allarme o di urgenza". Lo dice Aspi parlando della ristrutturazione delle pile 9 e 10 del Ponte. ...

Morandi - Autostrade : “Da monitoRaggi no segnali d’allarme. Risultati conosciuti dal ministero. Progetto era intervento locale” : I Risultati dei monitoraggi sul ponte Morandi “non avevano segnalato motivi di allarme o di urgenza” e in ogni caso era conosciuti da ministero delle Infrastrutture, Provveditorato delle opere pubbliche e consulenti esterni. Eppure “nessuno – con le strutture tecniche della società – ha mai ritenuto ci fossero motivi di allarme o di urgenza”. È quanto sostiene Autostrade, spiegando anche che a suo avviso ...

Il referendum sul passaggio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha Raggiunto il quorum : Il referendum sul passaggio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno: ha votato il 33,2 per cento degli aventi diritto, e la provincia resterà dunque al Piemonte.

Grandine e allagamenti - Roma in ginocchio. Raggi : scusate i disagi : Roma, 22 ott., askanews, - Una forte ondata di maltempo, con pioggia e Grandine, ha messo in ginocchio la capitale, colpendo in particolare il quadrante est della città. Centinaia gli interventi ...

Vco resta piemontese - non Raggiunto il quorum al referendum per il passaggio alla Lombardia : Nulla di fatto per il referendum sul passaggio del Verbano Cusio Ossola dal Piemonte alla Lombardia. Il quorum per rendere la consultazione valida non è stato infatti raggiunto. alla chiusura delle ...

Nubifragio a Roma : strade allagate - persone intrappolate nelle auto. E il sindaco Raggi si scusa su Fb : Nubifragio e grandine questa sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi sono le azzurre in Finale? L’Italia ai Raggi X : dalle magie di Egonu alla forza del gruppo : L’Italia ha confezionato un’impresa maestosa battendo la Cina per 3-2 e qualificandosi alla Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Uno show pazzesco delle azzurre che hanno surclassato le Campionesse Olimpiche a Yokohama ma conosciamo meglio queste magnifiche ragazze che domani sfideranno la Serbia per andare a caccia del titolo iridato. Paola Egonu è indubbiamente il volto simbolo di questa Italia, l’opposto che ci sta ...

Enrico SIlvestrin è il terzo eliminato Grande Fratello Vip 3/ Esce dalla Casa e Raggiunge Federica Broggi : Enrico SIlvestrin sarà eliminato? Nell'avventura all'interno della Casa ha perso l'alleato Maurizio Battista, ma ora cercherà un nuovo socio nel programma.

Milan : Yonghong Li - Fassone e il miRaggio dei ricavi dalla Cina : Il business plan prevedeva 90 milioni di ricavi da Milan China, che ha invece chiuso il 2018 con proventi per 606 mila euro L'articolo Milan: Yonghong Li, Fassone e il miraggio dei ricavi dalla Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Italia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre - il coRaggio di osare. È caccia alla semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya la nostra Nazionale si gioca la qualificazione DIRETTA alle semifinale: una vittoria contro le padrone di casa ci permetterebbe di staccare il biglietto per la fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di domani contro la Serbia. Le azzurre hanno tra le mani una ghiotta ...