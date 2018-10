Raggi a processo e tema sicurezza | Salvini sogna di avere il sindaco di Roma già

Processo nomine - la Raggi si difende in aula : “La scelta di Renato Marra fu mia” : Il viso tirato e gli occhi stanchi di chi ha dormito poco. Ma determinata a rispondere a ogni domanda, con la speranza di essere assolta il 10 novembre prossimo data nella quale si deciderà di fatto il destino politico del Comune di Roma. Si è presentata così questa mattina alle 9 la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, interrogata in aula nell’...

"Marra eseguì una mia direttiva nella nomina del fratello". Raggi interrogata nel processo in cui è imputata per falso : "nella nomina di Renato Marra, il fratello Raffaele non ha avuto alcun potere decisionale. Si è limitato ad eseguire una mia direttiva nell'ambito della procedura di interpello per i nuovi dirigenti. Il suo fu un ruolo compilativo". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi nel corso dell'interrogatorio nel processo che la vede imputata per falso.È iniziato alle 9.30 nel tribunale di Roma l'interrogatorio in aula della sindaca Virginia ...

Processo Raggi - Raffaele Marra cambia idea e si avvale della facoltà di non rispondere : Nel Processo che vede imputata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per falso in relazione alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo del Campidoglio, non dirà la sua Raffaele Marra. In una mail di poche righe, consegnata oggi, tramite i suoi difensori, al giudice monocratico, l’ex responsabile dell’ufficio personale del Comune di Roma (arrestato per corruzione nel 2016) e fratello di Renato, ha comunicato che intende ...

Raggi : slitta a dopodomani processo a sindaco di Roma : Roma – slitta a dopodomani l’esame del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel processo che la vede imputata per falso nell’ambito della nomina di Renato Marra a capo della direzione capitolina Turismo. Il primo cittadino doveva essere ascoltato oggi ma la decisione di Raffaele Marra (ex capo del Personale di Roma Capitale), comunicata ieri durante un processo connesso a questo che lo vede imputato per abuso d’ufficio, di ...

Raggi - entra nel vivo il processo : se condannata - ipotesi dimissioni - : La sindaca di Roma è imputata per falso in relazione alla nomina, poi revocata, di Marra alla guida della Direzione Turismo. Il 10 novembre è attesa la sentenza e potrebbe scattare il passo indietro ...

Processo Raggi - responsabile Anticorruzione : "Marra ebbe ruolo attivo su interpello e su nomina del fratello" : Maurizia Quattrone ribadisce la centralità dell'ex capo del Personale del Campidoglio nella formazione della nuova macrostruttura e nella designazione di Renato alla direzione del Turismo

Processo Raggi - Frongia : "Sindaca seppe di stipendio di Renato Marra solo dopo la nomina" : L'assessore allo Sport testimone nel procedimento che vede la prima cittadina imputata di falso. 'I rapporti con Raffaele poi si raffreddarono dopo qualche mese'

