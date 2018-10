Radio 24 | botta e risposta tra Oscar Giannino e Di Maio | “Dopo condono a Ischia | si

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018)tra il vicepremier Luigi Di, in diretta su24. Al centro dell’intervista il tema della manovra economica. “Io non credo che si debba parlare di cambiare la manovra sul tema del 2,4% del deficit – ha ribadito Di– per due ragioni: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano, dove il Parlamento decide cosa portare avanti e cosa no”. Affermazioni a cui ha risposto: “Ma se lei dice così, significa che le regole europee non valgono più. Quindi bocciatura e spread”. Diha ripetuto che “non c’è nessuna volontà” di uscire dall’Euro. La discussione tra i due poi è andata avanti sui tema del deficit ereditato dai governi precedenti, del lavoro e degli investimenti per la crescita. E infine sulle misure previste per la ricostruzione delle ...