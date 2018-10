QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI I rilievi dell’Europa a difesa della Legge Fornero ultime

Pensioni - QUOTA 100 è ancora un rebus. Il governo corre ai ripari : Foto: Getty Images La bozza più fresca della legge di Bilancio parla della necessità di istituire due fondi distinti, uno pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e uno di 7 miliardi di euro per il 2020. Questi dati dovrebbero essere sufficienti a capire che quota 100 sarà una misura disponibile per 2 anni. Tuttavia, nello stesso documento c’è un buco relativo all’attuazione della norma. Per “quota 100” si intende la somma dell’età ...

Pensioni - per "QUOTA 100" spunta l'ipotesi due finestre : Quota 100 resta il nodo da sciogliere sulla manovra. La riforma delle Pensioni con il superamento della Fornero è in questo momento il punto più caldo dello scontro tra Bruxelles e il governo per la ...

Riforma pensioni 2019/ Non c’è solo QUOTA 100 - l’allarme di Pedretti sulla rivalutazione (ultime notizie) : Si parla molto di Quota 100, ma la Riforma delle pensioni per il 2019 prevede anche un intervento sugli assegni in essere. E arriva l’allarme di Ivan Pedretti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Fornero : 'QUOTA 100? Mandare in pensione così è un regalo e non è morale' : Nella puntata di DiMartedì su La7 di ieri 23 ottobre è intervenuta fra gli altri la professoressa Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, che si è soffermata su diversi aspetti economici e previdenziali, in particolare dopo la notizia della bocciatura da parte della Commissione Europea della recente manovra economica proposta dal Governo italiano. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Elsa Fornero: 'Se fanno Quota 100 per un solo anno ...

Pensioni - il piano di emergenza del Mef : solo due finestre per QUOTA 100 : Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, 'se ci sarà bisogno interverremo subito', e dal ministro degli Esteri Enzo ...

QUOTA 100 - novità in vista per la liquidazione : cosa potrebbe cambiare : L'eventuale superamento della Legge Fornero con Quota 100, la misura per la pensione anticipata che il governo ha intenzione...

Riforma pensioni e QUOTA 100 - Cesare Damiano polemico : 'Devo dare ragione a Boeri' : Le ultime notizie, relative alle pensioni, di oggi mercoledì 24 ottobre, riguardano la bozza di Manovra finanziaria messa a punto dal Governo gialloverde e che prevede, in particolare, l'istituzione di un fondo per la revisione del sistema pensionistico tramite l'introduzione di nuove misure per il pensionamento anticipato. Come è noto, la principale misura sara' rappresentata da Quota 100 che si articolera' in quattro finestre trimestrali. Gli ...

Pensioni 2019 : QUOTA 100 costa meno dei baby assegni : L'avvio dei pensionamenti anticipati tramite quota 100 e delle altre misure di flessibilita' previste in legge di bilancio 2019 sta accendendo un'ampia discussione sui costi del nostro sistema previdenziale, dopo che i tecnici dell'Unione Europea hanno messo in dubbio la capacita' del nostro Paese di sostenere il peso del debito pubblico. Ma la vicenda sembra aver riaperto anche le discussioni interne in merito alle discrasie del comparto dovute ...

Manovra - ecco il piano di emergenza : solo due finestre per le pensioni a QUOTA 100 : Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti , 'se ci sarà bisogno interverremo subito', e dal ministro degli Esteri Enzo ...

QUOTA 100 - novità su Tfr : Roma, 23 ott., AdnKronos, - Di Quota 100 si conoscono solamente i requisiti, 62 anni di età e 38 anni di contributi, mentre molti altri aspetti dovranno essere chiariti con il passaggio della Legge di ...

QUOTA 100 - novità su Tfr : Di Quota 100 si conoscono solamente i requisiti, 62 anni di età e 38 anni di contributi, mentre molti altri aspetti dovranno essere chiariti con il passaggio della Legge di Bilancio 2019 in Parlamento.

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2018/ Manovra con truffa - ecco perché secondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)

Riforma pensioni e QUOTA 100/ Tre mesi in più di attesa per i lavoratori pubblici (ultime notizie) : La Quota 100 prevista nella Riforma delle pensioni che entrerà nella Manovra 2019 potrebbe comportare l’obbligo di preavviso di tre mesi per i dipendenti pubblici(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:24:00 GMT)

Pensioni 2019 : QUOTA 100 costa meno dei baby assegni : L'avvio dei pensionamenti anticipati tramite quota 100 e delle altre misure di flessibilità previste in legge di bilancio 2019 sta accendendo un'ampia discussione sui costi del nostro sistema previdenziale, dopo che i tecnici dell'Unione Europea hanno messo in dubbio la capacità del nostro Paese di sostenere il peso del debito pubblico. Ma la vicenda sembra aver riaperto anche le discussioni interne in merito alle discrasie del comparto dovute a ...