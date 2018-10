QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2019 Garavaglia | la misura sarà strutturale | non

Pensioni - QUOTA 100 potrebbe cambiare di nuovo : per il 2019 possibile una riduzione da 4 a 2 finestre : La quota 100 e l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbero cambiare nuovamente nel caso in cui il braccio di ferro con l'Ue continui e lo spread salga ancora. Le modifiche potrebbero essere affidate al Parlamento, anche perché, ad oggi, sono previsti i fondi per la quota 100 ma non le regole. Una delle ipotesi è di ridurre le finestre da quattro a due.Continua a leggere

Riforma pensioni e QUOTA 100/ I dati Inps sugli assegni liquidati : donne penalizzate : In attesa di novità sulla Riforma delle pensioni basata su Quota 100 che entrerà nella Manovra 2019, l’Inps ha diffuso i dati sugli assegni liquidati nei primi nove mesi dell'anno(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:02:00 GMT)

Riforma pensioni 2019/ QUOTA 100 sperimentale per un anno - torna il dubbio sollevato da Moody’s : Quota 100 potrebbe essere una misura di Riforma delle pensioni sperimentale che varrebbe solo nel 2019. torna a galla il dubbio sollevato da Moody’s(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Pensioni - QUOTA 100 : solo due finestre nel piano di emergenza del Mef : Oltre alla guerra contabile, con tanto di minaccia di porre il veto al prossimo bilancio europeo, tra il governo e Bruxelles è esplosa la guerra di nervi. Tutti, da Luigi Di Maio a Matteo...

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «QUOTA 100»? Senza regole Lo spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni

Pensioni - QUOTA 100 è ancora un rebus. Il governo corre ai ripari : Foto: Getty Images La bozza più fresca della legge di Bilancio parla della necessità di istituire due fondi distinti, uno pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e uno di 7 miliardi di euro per il 2020. Questi dati dovrebbero essere sufficienti a capire che quota 100 sarà una misura disponibile per 2 anni. Tuttavia, nello stesso documento c’è un buco relativo all’attuazione della norma. Per “quota 100” si intende la somma dell’età ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ I rilievi dell’Europa a difesa della Legge Fornero (ultime notizie) : QUOTA 100, che sarà la misura principale della RIFORMA delle PENSIONI 2019, è tra le misure che hanno portato allo scontro tra Italia e Ue, che difende la Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Pensioni - per "QUOTA 100" spunta l'ipotesi due finestre : Quota 100 resta il nodo da sciogliere sulla manovra. La riforma delle Pensioni con il superamento della Fornero è in questo momento il punto più caldo dello scontro tra Bruxelles e il governo per la ...

Riforma pensioni 2019/ Non c’è solo QUOTA 100 - l’allarme di Pedretti sulla rivalutazione (ultime notizie) : Si parla molto di Quota 100, ma la Riforma delle pensioni per il 2019 prevede anche un intervento sugli assegni in essere. E arriva l’allarme di Ivan Pedretti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Fornero : 'QUOTA 100? Mandare in pensione così è un regalo e non è morale' : Nella puntata di DiMartedì su La7 di ieri 23 ottobre è intervenuta fra gli altri la professoressa Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, che si è soffermata su diversi aspetti economici e previdenziali, in particolare dopo la notizia della bocciatura da parte della Commissione Europea della recente manovra economica proposta dal Governo italiano. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Elsa Fornero: 'Se fanno Quota 100 per un solo anno ...

Pensioni - il piano di emergenza del Mef : solo due finestre per QUOTA 100 : Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, 'se ci sarà bisogno interverremo subito', e dal ministro degli Esteri Enzo ...

QUOTA 100 - novità in vista per la liquidazione : cosa potrebbe cambiare : L'eventuale superamento della Legge Fornero con Quota 100, la misura per la pensione anticipata che il governo ha intenzione...

Riforma pensioni e QUOTA 100 - Cesare Damiano polemico : 'Devo dare ragione a Boeri' : Le ultime notizie, relative alle pensioni, di oggi mercoledì 24 ottobre, riguardano la bozza di Manovra finanziaria messa a punto dal Governo gialloverde e che prevede, in particolare, l'istituzione di un fondo per la revisione del sistema pensionistico tramite l'introduzione di nuove misure per il pensionamento anticipato. Come è noto, la principale misura sara' rappresentata da Quota 100 che si articolera' in quattro finestre trimestrali. Gli ...