Quel milione di cattolici nelle terre della Shari' a

Reddito di cittadinanza a un milione di immigrati regolari. Quello che la Lega non ‘confessa’ agli elettori : Il Reddito di cittadinanza potrebbe essere un graditissimo ‘regalo’ per gli immigrati regolari in Italia. Se fosse infatti confermata la bozza che circola in queste ore, tra i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza per gli stranieri regolari in Italia, oltre a quelli economici, ci sarebbe solo l’essere residenti nel nostro paese da almeno dieci anni. Abbiamo chiesto il parere tecnico dell’esperto di immigrazione Gianluca ...