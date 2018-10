Quei legami tra lobby Lgbt e capitalismo

L'attacco del Corriere a Savona e Quei legami tra il giornalista e Soros : E a tal proposito Paragone si chiede: ' Cosa significa di preciso questa missione? Perché un giornalista che si vanta della sua imparzialità mette in relazione Open Society con la politica italiana? ...

L'attacco del Corriere a Savona ?e Quei legami tra il giornalista e Soros : Lo scorso sabato, il Corriere della Sera era uscito con una notizia bomba: il ministro agli Affari europei Paolo Savona sarebbe ancora un membro, anzi il presidente, del fondo Euklid. Scrive a tal proposito il quotidiano di via Solferino: "Il ministro non nasconde di essere azionista della società, che controlla un fondo speculativo ed effettua anche scommesse ribassiste sui mercati. Come prevede la legge, nel sito della Presidenza del Consiglio ...