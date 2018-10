Quattro migranti persi nei boschi al confine con la Francia

'In Quattro mesi l'amministrazione Trump ha separato oltre 6mila famiglie di migranti' : Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dovuto rivedere la sua politica sulla separazione dei minori dalle loro famiglie al confine con il Messico dopo le denunce delle associazioni umanitarie e ...

Migranti - per l’Italia non è un fenomeno nuovo. Le Quattro stagioni degli arrivi : dalla decolonizzazione al crollo del Muro : L’immigrazione? Non è fenomeno nuovo per l’Italia, anzi. L’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche ha recentemente pubblicato “Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni ” edito dalla Carocci. L’autore, Michele Colucci, ricercatore del Cnr-Issm e autore di numerosi volumi e saggi sulla storia di migrazioni, lavoro e politiche sociali, ha presentato il rapporto a ...

Migranti - naufraga barcone nel mar Egeo : Quattro morti e 30 dispersi : Almeno quattro persone sono morte e altre 30 risultano disperse nel naufragio di un barcone di Migranti nel mar Egeo, al largo della costa turca di Karaburun, nella provincia di Smirne. L’imbarcazione era probabilmente diretta all’isola greca di Lesbo. Sul posto sono intervenuti le unità di soccorso di Ankara, che hanno finora tratto in salvo una persona. Proseguono le ricerche dei dispersi come riporta l’agenzia di stampa ...

Migranti - termina odissea Aquarius : accordo tra Quattro paesi europei. Macron attacca : crisi tra Italia e Ue : È la fine di un'odissea: l' Aquarius può finalmente raggiungere la sua base di Marsiglia, ma senza neanche un migrante a bordo. Al termine di un'altra giornata di polemiche e di trattative ...

Soluzione a Quattro per la Aquarius. A spartirsi i 58 migranti Francia - Spagna - Portogallo e Germania : ROMA - E' il Portogallo ad annunciare che la Soluzione per la Aquarius è stata trovata. I 58 migranti della nave umanitaria, da cui questa mattina era partito un appello ai paesi europei a fornire un ...

La barista pro migranti riceve donazioni per oltre 9.300 euro in Quattro giorni : 'Solidarietà per Delia' è il titolo dell'iniziativa che vede come protagonista la titolare del bar Hobbit della città di confine, che circa tre anni fa è balzata agli onori della cronaca con l'...

Coggiola arrivati altri Quattro migranti nel progetto Sprar : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Coggiola arrivati altri ...

Sondaggi - la Lega allunga sul Movimento 5 Stelle : Quattro punti di distacco. Pesa la questione migranti : Lega 32,2%, M5s 28,3%: quattro punti di distacco, con trend diametralmente opposti. In salita il partito di Salvini, in calo quello di Di Maio. Secondo il Sondaggio di Swg per il TgLa7, è questa l’eredità che ha lasciato l’estate in termini di consenso per gli alleati di governo. Altro dato significativo: alle elezioni politiche del 4 marzo Lega e M5s hanno raccolto rispettivamente il 17% e il 32% dei voti, per un complessivo 49%; se ...

Nave Diciotti : Quattro migranti accolti nelle strutture della diocesi di Arezzo : quattro richiedenti asilo della Nave Diciotti saranno accolti nelle prossime ore all'interno di strutture di accoglienza dell'Aretino. La conferma arriva da tutte le principali agenzie di stampa ...

Migranti - Quattro anni in servizio e oltre 38 mila persone soccorse : i numeri della nave Diciotti : Ha navigato tanto da coprire per ben quattro volte il giro del Mondo. Nell'estate del 2014 nave Diciotti ha preso parte all'isola del Giglio alle operazioni di rigalleggiamento della nave da crociera ...