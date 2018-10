Quanto siamo nella me**a ora che l Europa ha bocciato la Manovra?

"E' insopportabile Quanto accade intorno a noi - osiamo la fraternità". La marcia Perugia-Assisi : E' partita da Perugia, alla volta di Assisi, la marcia per la pace. Quest'anno la manifestazione coincide con il cinquantesimo anniversario della morte di Aldo Capitini, che fu l'ideatore della marcia Perugia-Assisi . "Attualizzare il suo messaggio è un'impresa appassionante che richiede intelligenza e dedizione e che ci sollecita a una coerenza di vita", ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ...

Cisano sul Neva - Rossi risponde a Facciamo Cisano : "Attacchi diffamatori alla persona. Giudicate Quanto siamo riusciti a fare" : Ffallimento sarà sicuramente la vita politica di Agostino che nello stesso periodo circa era in consiglio comunale ad Imperia nelle file di forza Italia per poi passare un po' dappertutto nei partiti ...

Uragano Florence - Trump : “Più potente di Quanto si pensasse. Siamo pronti” : “L’Uragano Florence sembra più potente di quanto si pensasse. Siamo pronti“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che garantisce l’efficienza degli interventi in vista dell’arrivo del ciclone, atteso tra giovedì e venerdì sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti. “Abbiamo avuto voti altissimi per il nostro lavoro in relazione agli uragani in Texas e Florida“, scrive il ...