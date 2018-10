Quand’è che una buona canzone diventa più di una buona canzone?

vanityfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) ADESSO (TI VOGLIO BENE)L’AMORE È UNA COSA SEMPLICEIL MIO INIZIO SEI TUSE NON TECOME NELLE FAVOLEIRIS (TRA LE TUE POESIE)QUANTO AMORE SEI9 giugnoSOLO PER TEPAROLE IN CIRCOLOOGNI VOLTATi mando un vocale di dieci minuti/ soltanto per dirti/ quanto sono felice. Ci piaccia o no (no), questa la sappiamo tutti. Com’è potuto succedere? Repeat, ecco il motivo.che unapiù di una? Come si arriva are la colonna sonora della vita un po’ di tutti per mesi? Insomma, come si finisce primi in classifica? Ci vuole un’estate di mezzo, un giro di accordi più furbo degli altri, Sanremo? Serve essere giovani brillanti o vecchi collaudati? Sono meglio i veri bravi o i finti-scemi al punto giusto? Tutte e nessuna. «Questala so a memoria» è una cosa che succede perché per qualche stregoneria chi ascolta è stato costretto a rimetterla daccapo, quella ...