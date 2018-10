Putin | ' Saremo costretti a prendere di mira i Paesi europei che ospitano missili USA'

Blastingnews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Certamente positivo dal punto di vista delle relazioni bilaterali l'incontro tra il presidente russo, Vladimired il premier italiano, Giuseppe Conte. Ma tra tutte le questioni trattate, una in particolare reca con sé vecchie paure che sembravano dimenticate e che lasciano presagire ad un nuovo clima da guerra fredda. Il governo americano VIDEO ha infatti annunciato, ma non ancora attuato, l'uscita dal Trattato INF relativo ainucleari a raggio intermedio che venne siglato nel 1987 dall'allora presidente USA, Ronald Reagan, e dal leader dell'U, Mikhail Gorbaciov. Naturalmente il Cremlino agisce di conseguenza: se ciò avviene, il clima diventerebbe molto più teso anche per la vicina Europa. Se viene smantellato tutto - ha detto ieriin conferenza stampa alla presenza del premier italiano - non ci rimane che la corsa agli armamenti e, dunque,...