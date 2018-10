PUBG Mobile | la nuova patch introduce i contenuti a tema Halloween e molto altro

Enorme montepremi per i giocatori di PUBG Mobile da Samsung e Tencent : Un montepremi di 600.000 dollari per i giocatori di PUBG Mobile da Samsung e Tencent. Chiaro come la prima stia scommettendo parecchio sull'industria del gaming dopo il lancio di Samsung Galaxy Note 9. Ricorderete infatti quasi sicuramente la Galaxy Skin esclusiva che è arrivata col nuovo top gamma di Samsung. La compagnia sud coreana è coinvolta in due grandi eventi che ricompenseranno i giocatori con premi estremamente preziosi. Dopo aver ...

Aggiornamento PUBG Mobile : arriva Sanhok - nuove armi e guerra ai cheater : PUBG Mobile ha ricevuto un nuovo Aggiornamento, precisamente lo 0.8.0, che introduce una ottima serie di novità. La prima, quella sicuramente più importante, è la mappa chiamata in passato 4x4, Sanhok, già disponibile su PC e Xbox One. Sanhok in PUBG Mobile sarà proprio come quanto visto sulle altre versioni. Ha degli spazi più piccoli e ristretti, del resto di chiamava 4×4 per un motivo, ma anche l’ambientazione lussureggiante. Il gameplay e ...

PUBG : la versione mobile si aggiorna con la mappa Sanhok : Già disponibile per le versioni Xbox One e PC di PUBG, la mappa Sanhok si appresta a esordire anche nelle versioni mobile del Battle Royale.Come riporta Gamereactor, Sanhok è molto più piccola delle altre mappe di PUBG e offre un'esperienza Battle Royale a corto raggio. La mappa introduce nuovi veicoli ma soprattutto nuove armi, che sono ora disponibili anche per tutti i giocatori iOS e Android del titolo.Che ne pensate della notizia? Stavate ...

Che cos’è PUBG Mobile - il gioco da 100 milioni di download : Zitto zitto, PUBG Mobile mette in cascina un gran bel record di download su Google Play e iTunes App Store. Mentre si aspetta la disponibilità di Fortnite per Android in modo esteso e ufficiale c’è un altro videogioco della stessa categoria che raggiunge l’importante traguardo dei 100 milioni di download. Escludendo, peraltro, Cina, Corea e Giappone. Il titolo è pubblicato da Tencent Games, colosso cinese parte del conglomerato ...