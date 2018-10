Provenzano | la Corte europea dei diritti umani condanna l' Italia | ' Trattamento inumano'

Carcere troppo duro per Provenzano : la Corte Ue dei diritti condanna l’Italia I misteri della vita del boss : La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia : "Disumana nell'applicare il 41bis a Provenzano " : La Corte europea dei diritti umani ha condanna to l'Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso.Secondo i giudici, il ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Allo stesso tempo la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare ...

