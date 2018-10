Provenzano | la Corte europea condanna l’Italia | “Carcere troppo duro per il boss”

“Carcere troppo duro per Provenzano” : la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso. Secondo i giudici, il ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e deg...

Provenzano - Di Maio contro la Corte europea : “Con mafia nessuna pietà - 41bis non si tocca” : La posizione del governo dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione del 41 bis a Bernardo Provenzano è netta: "Il 41 bis non si tocca", afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Gli fa eco Luigi Di Maio: "I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è uno strumento fondamentale per debellare la mafia. Con la mafia nessuna pietà”.Continua a leggere

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver continuato ad applicare il carcere duro su Bernardo Provenzano benché fosse malato : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per avere rinnovato un regime carcerario durissimo e criticato – il cosiddetto “41 bis” – a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo del 2016 fino alla morte avvenuta il 13 The post La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver continuato ad applicare il carcere duro su Bernardo Provenzano benché fosse malato appeared first on Il Post.

Mafia : Corte Strasburgo condanna Italia - "inumano il 41 bis a Provenzano" : L'Italia ha violato il diritto di Bernardo Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Lo sostiene la Corte europea dei diritti umani che ha condannato il nostro Paese perché il ministero della Giustizia ha continuato ad applicare il carcere duro al boss dal 23 marzo 2016 alla sua morte avvenuta il 13 luglio 2016, mentre era detenuto in regime di 41 bis all'ospedale San Paolo di Milano. Gli ...

