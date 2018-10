Provenzano | Bonafede | “Rispetto per la sentenza Cedu ma il 41bis non si tocca”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Rispetto questa, non la commento ma voglio sottolineare che il 41 bis non si tocca“. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, a margine della presentazione del disegno di legge contro la violenza sulle donne. “Su questo c’è una lunga storia di confronto con l’Europa con cui siamo disposti a confrontarci. Tutto il mondo, non solo l’Europa ha da imparare dall’Italia in termini di normativa antimafia. Abbiamo le leggi più all’avanguardia che hanno dato i migliori risultati” L'articolo: “Rispetto per lama ilnon si tocca” proviene da Il Fatto Quotidiano.