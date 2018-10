scuolainforma

: Prossimo TFA Sostegno con Legge di Bilancio - scuolainforma : Prossimo TFA Sostegno con Legge di Bilancio -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’attesa per ilTFAsta per volgere al termine. Il governo si sta apprestando a varare ben tre cicli per soddisfare la richiesta di insegnanti diin tutte le scuole. Rimane da definire la ripartizione esatta per gradi di istruzione, ma per il resto è già tutto definito. L’iter per l’approvazione era partito lo scorso 14 settembre con l’invio alle Università di una nota con la quale si chiedeva di indicare la massima capacità formativa. Con ilanno partirà il primo ciclo. Il via entro il 31 dicembre 2018 Ilciclo del TFAsarà avviato con la prossimadida varare entro la fine dell’anno. Sono 14 mila i posti totali messi a disposizione per il 2019. Quelli restanti verranno ripartiti negli anni immediatamente successivi. L’ufficialità della notizia viene data dallo stesso ministro ...