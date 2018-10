Proroga ecobonus | Mise al lavoro su estensione oltre il 2019

Ecobonus - Girotto - M5S - : Auspicabile Proroga - ok parole Di Maio : Roma, 24 ott., askanews, - 'Vanno assolutamente nella giusta direzione le parole importante pronunciate dal vicepremier Luigi Di Maio in merito ad un eventuale ulteriore proroga dell'Ecobonus. E' ...

Ecobonus Prorogato - confermate per tutto il 2019 le detrazioni per ristrutturare casa e acquistare mobili : La manovra del governo giallo-verde conferma le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia , interventi di efficienza energetica , bonus mobili e bonus giardini . La proroga delle misure che ...

Manovra - Ecobonus e bonus mobili Prorogati nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...

Manovra : Dpb - Proroga ecobonus al 50% : ANSA, - ROMA, 16 OTT - proroga per l'ecobonus per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica, in entrambi i casi al 50%. E' quanto si legge nel dpb inviato dal governo a Bruxelles. Il bonus per l'...