Pronostico Valladolid vs Espanyol | La Liga 26-10-2018 e Analisi

Pronostico Valladolid vs Levante - La Liga 27-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Valladolid-Levante, giovedì 27 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Valladolid-Levante, giovedì 27 settembre. E’ una partita fondamentale per entrambe le squadre che in questo torneo sembrano destinate alla lotta per non retrocedere. I padroni di casa vogliono assolutamente conquistare la prima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico. Analisi e Pronostico ...