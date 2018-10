Pronostici Serie B | 26-27-28 Ottobre 2018 | Consigli Scommesse 9^ Giornata

Pronostici Serie B / Quote e scommesse 8^ giornata : il posticipo di alta classifica : Pronostici Serie B: Quote e scommesse fissate per le partite attese oggi domenica 21 ottobre 2018 e valide nella ottava giornata del campionato cadetto. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Serie A - 9^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Dopo la settimana di pausa per gli incontri delle Nazionali, la Serie A si appresta a tornare in campo. Nella giornata di sabato saranno impegnate tre delle nostre quattro squadre che settimana prossima sono attese dagli incontri di Champions: Roma, Juventus e Napoli. Domenica sera, invece, l’attesissimo derby della Madonnina tra Inter e Milan. Si chiude lunedì con Sampdoria-Sassuolo. Di seguito i nostri pronostici: Roma-Spal 1+Under ...

Serie B - 8^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Oggi, Spezia-Pescara inaugura l’ottavo turno del campionato di Serie B. L’Hellas vuole riprendersi la testa della classifica e per farlo dovrà battere il Venezia a domicilio. Trasferta anche per il Palermo di Stellone, atteso al Via del Mare dal Lecce dell’ex rosanero Liverani. Chiude la giornata il monday night tra Benevento e Livorno. Ecco i pronostici di CalcioWeb. SPEZIA-PESCARA – X ASCOLI-CARPI – Under ...

Pronostici Serie A - 20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 9^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la nona Giornata che si giocherà i giorni 20-21-22 Ottobre 2018.Dopo la sosta derivante dagli impegni delle nazionali, la Serie A torna ufficialmente in campo Sabato 20 Ottobre con ben 3 anticipi, viste anche le imminenti sfide di coppa.In testa alla classifica naturalmente, troviamo sempre la Juventus a punteggio pieno ed inseguita in primis dal Napoli. In terza posizione troviamo ...

Pronostici Serie B - 19-20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 19-20-21-22 Ottobre 2018.Venerdi 19 Ottobre 2018, la Serie B tornerà ufficialmente in campo con l’ottava Giornata, dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali.Attenzione alla lotta per la prima posizione dove ci sono ben 4 squadre nel lasso di 3 punti. In zona retrocessione invece, continuano a deludere in primis, le neo ...

Scommesse Serie A - nona giornata : le quote - i Pronostici e le possibili sorprese : Terminata la seconda pausa per le nazionali, si riparte spediti con il campionato di Serie A di calcio: tutto pronto per la nona giornata, ricomincia la lotta per le posizioni di vertice e, ovviamente, per lo scudetto. Tanti gli incontri interessanti in questo turno che sarà, come di consueto, spalmato nel week-end. Andiamo a scoprire le quote e i pronostici per quanto riguarda le Scommesse. nona giornata, tutte le quote per le ...

