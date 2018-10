Professore aggredito dal padre di una studentessa | cosa ha scoperto

caffeinamagazine

: Professore aggredito da papà studentessa: ecco cos’aveva scoperto Video - bnotizie : Professore aggredito da papà studentessa: ecco cos’aveva scoperto Video - infoxresistere : Professore aggredito da papà studentessa: ecco cos’aveva scoperto Video - InformxResister : Professore aggredito da papà studentessa: ecco cos’aveva scoperto Video -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Una brutale aggressione si è consumata in una scuola. Un video, registrato da un testimone, mostra come unin Argentina abbia attaccato un insegnante accusato di abusare della figlia quindicenne. L’insegnante, che è stato identificata dai media argentini come Jorge Cruceno, 30 anni, è impiegato presso la scuola commerciale femminile di Santa Marta, nell’Argentina centrale. Tutto iniziò quando la madre dell’adolescente trovò diversi messaggi inappropriati dall’insegnante sul cellulare del minore. Successivamente, l’uomo è andato a scuola per un incontro con le autorità del centro e fu quando entrambi gli uomini attraversarono il corridoio. Il, senza dire una parola, si è avventato sull’insegnante e ha cominciato a colpirlo violentemente: l’uomo gli ha dato 22 pugni in soli 15 secondi prima di andare via con sua figlia. (Continua a ...