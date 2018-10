Procura Figc insiste | -15 punti al Chievo

I tentacoli della ‘ndrangheta sulla Juventus : dopo la puntata di Report si muove la Procura Figc : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di ieri, sui rapporto tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, la procura della Figc potrebbe chiedere copia della registrazione del programma e aprire un’istruttoria per valutare la violazione del codice di giustizia sportiva da parte della dirigenza bianconera. Già nei mesi scorsi, alla luce delle rivelazioni ...

Douglas Costa nei guai : il Procuratore della FIGC chiede la prova tv : La Procura FIGC chiede la prova Tv per Douglas Costa: segnalate al giudice sportivo le scorrettezze del brasiliano Il procuratore della FIGC, Giuseppe Pecoraro, secondo quanto si apprende ha inviato al giudice sportivo la segnalazione della gomitata di Douglas Costa e delle altre scorrettezze commesse dal brasiliano nei confronti di Federico Di Francesco durante Juventus-Sassuolo per valutare il comportamento del giocatore juventino nel ...

Procura Figc : chiesti -15 per il Chievo : 15.10 Una penalizzazione di 15 punti nei confronti del Chievo da scontare nella stagione in corso:è questa la richiesta avanzata dalla Procura nel processo bis davanti al Tribunale federale per la vicenda delle presunte plusvalenze. Per il presidente Luca Campedelli chiesti, invece, 36 mesi di inibizione. Le richieste sono le stesse formulate nel primo processo annullato per improcedibilità, con la sola differenza che la penalizzazione era da ...

La Procura Figc chiede una penalizzazione di 15 punti per il Chievo e l'inibizione di Campedelli per 36 mesi : Una penalizzazione di 15 punti nei confronti del Chievo da scontare nella stagione in corso: è la richiesta avanzata dalla procura federale della Figc nel processo bis davanti al Tribunale federale nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie. Per Luca Campedelli la richiesta è di 36 mesi di inibizione.Le richieste sono le stesse formulate nel primo processo, annullato per ...