Prima uccide sua moglie | poi decide di lanciarsi dal balcone Omicidio-suicidio in

Roma - l'antePrima mondiale di 'Millennium - Quello che non uccide' : il red carpet del cast : Da Claire Foy a Sverrir Gudnason, da Synnove Macody Lund a Sylvia Hoeks, tutti i nuovi volti di Millennium alla Festa del cinema di Roma per l'anteprima mondiale di Quello che non uccide , tratto dal ...

"Non volevo ucciderla - ma è posseduta". Spara alla moglie e lo confessa a Chi l'ha Visto Prima di costituirsi : "La disperazione mi ha portato a fare questo. Da quando mia moglie frequenta quella setta satanica è cambiata. Non volevo ucciderla, ma è posseduta. È un anno che non ce la faccio più". Con queste parole Salvatore D'Apolito parla ai microfoni di Chi l'ha Visto, dopo che il giornalista della trasmissione di Rai 3 ha intercettato l'uomo proprio mentre stava andando a costituirsi.D'Apolito, padre di famiglia e sposato ...

MANTOVA - UCCIDE IL PADRE CON UN COLTELLO E UNA STATUETTA/ Ultime notizie : Prima scappa - poi si costituisce : MANTOVA, UCCIDE PADRE a coltellate poi scappa. Ultime notizie, omicidio nella serata di ieri: killer in fuga e diretto verso Verona a bordo di una Smart, la polizia lo sta cercando(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:09:00 GMT)

Camogli - ex assessore uccide la moglie e si spara/ Ultime notizie : Prima di suicidarsi ha chiamato il figlio : Camogli, ex assessore uccide la moglie e si spara: prima di suicidarsi ha chiamato il figlio per rivelargli di aver ammazzato la madre. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:17:00 GMT)