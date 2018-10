Prima sconfitta nel Gruppo F per il Milan di Gattuso

La Spal manda ko la Roma : Prima sconfitta dei giallorossi all’Olimpico : Grande Spal, piccola Roma. Alla ripresa dopo la sosta, i giallorossi tornano in crisi. Le tre vittorie consecutive avevano dato

Mondiali - Prima sconfitta dell'Italia : vince la Serbia 3-1 : prima sconfitta dell'Italia ai Mondiali di pallavolo femminile in Giappone. Le azzurre, già qualificate alle semifinali e oggi con diverse riserve in campo, hanno ceduto alla Serbia 3-1, 21-25; 19-25; ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 1-3 - Prima sconfitta per le azzurre. Boskovic fa la differenza : Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile ma è una battuta d’arresto che non costa caro alla nostra Nazionale, già certa della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre vengono battute dalla Serbia per 3-1 (25-21; 25-19; 23-25; 25-23) e vedono interrompersi la striscia vincente fatta di dieci successi consecutivi: a Nagoya (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti chiudono con una vittoria ed una sconfitta a testa la Prima giornata : Ancora una vittoria ed una sconfitta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella seconda partita della prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha perso, mentre Jamila Laurenti ha vinto. Entrambi gli azzurrini domani si giocheranno l’accesso agli ottavi nella terza e decisiva sfida. Matteo Mutti ha ceduto allo svedese Truls Moregard per 1-4 (7-11, 2-11, 11-13, 11-8, 14-16), mentre nello stesso raggruppamento ...

Milano - esordio con sconfitta per la Prima squadra di profughi : Il Sant'Ambroeus, iscritto al campionato di Terza categoria, perde 3 a 2 con un autogol nel finale. Sugli spalti lo striscione: "Siamo l'incubo di Salvini"

Primavera - Raspadori illude il Sassuolo - l'Inter pareggia al 92'. Napoli Prima sconfitta : La primavera dell'Inter festeggia dopo il gol. Getty C'è un altro Sassuolo che spaventa le grandi, non solo quello di De Zerbi. La primavera di Morrone, che aveva vinto le prime due partite di ...

Prima sconfitta e prime accuse - Maradona è una furia : “l’arbitro non ha rispettato le regole” : accuse pesantissime del Pibe de Oro nei confronti dell’arbitro del match perso dai suoi Dorados contro l’Alebrijes De Oaxaca E’ arrivata la Prima sconfitta per Diego Armando Maradona alla guida dei Dorados de Sinaloa e, di conseguenza, anche le prime polemiche. Ph. twitter Dorados Il ko contro l’Alebrijes De Oaxaca rappresenta il primo passo falso per il Pibe de Oro alla guida del club di seconda divisione ...

Maria Elena Boschi : "Ho spento per la Prima volta il cellulare dopo 4 anni. Renzi? Non ha tutte le colpe per la sconfitta del Pd" : Ha spento per la prima volta il cellulare, dopo quattro anni, il primo giugno. Maria Elena Boschi, deputata, uno dei volti più noti del Pd, ricomincia da capo, da se stessa. Al Corriere della Sera ha ammesso di amare le "montagne russe" della sua vita e ha anche sottolineato le colpe del Pd ("Non ha sbagliato solo Renzi"). Il suo pronostico per il futuro è chiaro: "Il governo non durerà cinque anni, ma non romperanno per ...

Roma Primavera - sconfitta 3-1 con il Real Madrid. De Rossi : 'Giocato a testa alta' : Debutto con sconfitta in Youth League. La Roma Primavera isconfitta dal Real Madrid nella prima gara del gruppo G: spagnoli vittoriosi per 3 a 1 grazie alle reti di Pedro Ruiz, Rodrigues e Garcia. Sul ...

Boxe - Prima sconfitta in carriera per Golovkin : Saul Alvarez si prende il titolo mondiale dei pesi medi : Grande vittoria per il messicano, che infligge la prima sconfitta in carriera al kazako Golovkin Saul ‘Canelo’ Alvarez è il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Il pugile messicano ha sconfitto ai punti il kazako Gennady Golovkin nel match andato in scena alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Nonostante il grande equilibrio sul ring due giudici hanno segnato 115-113 a favore del 28enne Alvarez, mentre solo il terzo ha assegnato ...

Rugby – Una sconfitta per la Prima trasferta stagionale delle Zebre : La prima trasferta stagionale delle Zebre si chiude con una sconfitta sotto la pioggia di Galway Conancht Vs Zebre Rugby Club 32-13 (p.t. 17-3) Marcatori: 3‘ cp Carty (3-0); 9’ m Boyle tr Carty (10-0); 21‘ m Boyle tr Carty (17-0); 26‘ cp Canna (17-3); s.t.8‘ m Blade (22-3); 13’ cp Canna (22-6); 20‘ m Griffin (27-6); 29‘ m Adeolukon (32-6); 38’ m Bisegni tr Brummer (32-13); Zebre Rugby Club: Padovani, Bellini, Bisegni, De Battista (19’ s.t. ...

US Open – Simona Halep - una sconfitta da record contro Kanepi : un Primato che non le fa onore : Simona Halep ha firmato un record davvero poco onorevole dopo il ko agli US Open contro Kanepi: la tennista romena è stata la prima n°1 a perdere all’esordio nel torneo americano Neanche il tempo di iniziare che gli US Open hanno regalto subito il primo risultato inaspettato: Simona Halep, numero 1 al mondo, è stata eliminata al primo turno da Kanepi. La tennista romena, campionessa del Roland Garros in carica, ha guadagnato un primato ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : doppio successo per Bussolengo - Prima sconfitta per Forlì : La lotta a tre tra Bussolengo, Forlì e Olympia Haarlem per i primi tre posti nel girone unico della Premiere Cup 2018 s’infiamma. Se la formazione veneta continua a restare solitaria al comando senza intoppo alcuno, per le emiliane è arrivata invece la prima sconfitta, proprio per mano delle olandesi. Al momento, in classifica Bussolengo precede Forlì e Haarlem; al quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso al tabellone ...