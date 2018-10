Presidenza Lega Pro | in campo Ghirelli con Capotondi come vice

Elezioni Trentino - avanza il centrodestra : Lega primo partito - Fugatti verso la Presidenza : Il centrodestra avanza alle Elezioni provinciali del Trentino . Merito soprattutto della Lega , che ha raccolto quasi un voto su tre all'interno della coalizione. Il candidato leghista Maurizio ...

Presidenza FIGC - Gabriele Gravina ha l’appoggio anche della Lega B : Gabriele Gravina sarà con ogni probabilità il prossimo presidente della FIGC, oggi ha incassato anche l’appoggio della Lega B La Lega B appoggia Gabriele Gravina, candidato unico alle elezioni della FIGC in programma lunedì. Al termine del confronto odierno, l’assemblea riunita a Milano (presenti 18 società su 19) ha all’unanimità apprezzato le ampie rassicurazioni che Gravina ha dato sul ruolo che terrà in Consiglio ...

Gravina lascia la Presidenza della Lega Pro : Gabriele Gravina si è dimesso dall'incarico di presidente della Lega Pro. Al termine dell'Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele...

Gravina lascia la Presidenza della Lega Pro : Gabriele Gravina si è dimesso dall'incarico di presidente della Lega Pro. Al termine dell'Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele Gravina, candidato unico ...

Lega Pro : Gravina lascia la Presidenza - è candidato unico alla guida della Figc : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...

Presidenza Figc - la Lega Serie A non ha un candidato : L’Assemblea della Lega di Serie A tenutasi a Milano non ha espresso un suo nome per le elezioni federali della Figc e lunedì avrà un incontro con il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come candidato unico in vista dell’appuntamento elettorale del 22 ottobre, per verificare punti di convergenza […] L'articolo Presidenza Figc, la Lega Serie A non ha un candidato proviene da Serie A News ...

Presidenza Rai - Lega e M5s puntano su Marcello Foa/ Ultime notizie - ok di Forza Italia? "trattativa in corso" : Presidenza Rai, Lega e M5s puntano su Marcello Foa. Ultime notizie, ok di Forza Italia? Giorgio Mulè fa il punto della situazione: "trattativa in corso"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:25:00 GMT)

Rai - Lega e M5s compatti sulla Presidenza : “Foa il migliore”. Pd e LeU : “Invotabile”. Gasparri e Mulè (FI) frenano : Proposta di risoluzione della maggioranza in Vigilanza Rai per sbloccare lo stallo creatosi dopo la bocciatura di Marcello Foa alla presidenza di viale Mazzini: “Attendiamo un’indicazione dal Consiglio di amministrazione senza forzare alcunché” dicono i commissari di Lega e M5S. “Questo rimette in gioco tutti, anche lo stesso Foa” afferma, al termine della riunione della Commissione, Maurizio Gasparri. Resta da ...

Rai - per la Lega Foa è ripresentabile per la Presidenza : Roma, 13 set., askanews, - 'Con il nostro documento rimarchiamo l'autonomia e la piena legittimità delle scelte del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Presidente'. Lo affermano i deputati ...

Consob - M5s e Lega : “Nava è dipendente Ue. Incompatibile con la Presidenza di un’authority italiana - si dimetta” : Dopo i 5 Stelle, ora anche la Lega chiede le dimissioni del presidente della Consob Mario Nava. I capigruppo di Camera e Senato dei due alleati di governo scrivono in una nota congiunta che Nava “si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il Commissario Oettinger ha confermato che l’attuale presidente della Consob ‘rimane soggetto agli stessi doveri e diritti’ dei ...

Presidenza Rai - Salvini ottimista : “vedrò Berlusconi - accordo vicino”/ Convergenza FI-Lega su Marcello Foa? : Presidenza Rai, Salvini ottimista: "vedrò Berlusconi, accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, Convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:54:00 GMT)

Presidenza Rai - un parere legale per riproporre Foa : Si riparte, sulla Rai, da dove ci si era fermati. Con un nuovo tentativo (o meglio: una forzatura) su Marcello Foa. Per "stanare" Berlusconi. Sarebbe possibile, almeno giuridicamente riproporlo, nonostante il voto di inizio agosto in cui il presidente in pectore è stato bocciato dalla Vigilanza. Questa è la notizia. Ci sarebbero cioè i presupposti "legali" per la manovra politica. Ne hanno già parlato Salvini e Di ...