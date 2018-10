Presentazione Tour de France 2019 oggi | orario d’inizio e come seguirla in tv Si scopre

oasport

: Presentazione Tour de France 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - MatteoMarchini5 : Presentazione Tour de France 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - zazoomnews : Presentazione Tour de France 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Presentazione #France… - GivingTuesdayIT : Domani a Bari, dalle ore 16,30 presso la Ristobottega StammiBene, AIFR organizza un incontro per presentare e condi… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)verrà svelato il percorso delde. Ladella corsa a tappe più prestigiosa al mondo si svolgerà presso il Salone dei Congressi di Parigi. L’edizione numero 106 della Grande Boucle si correrà da sabato 6 a domenica 28 luglio. Scopriremo le 21 tappe in cui vivremo la sfida per la conquista della maglia gialla. La Grande Partenza sarà dal Belgio, con le prime due frazioni che si svolgeranno a Bruxelles, quella inaugurale in linea con il mitico Muro di Grammont nel percorso, mentre la seconda una cronometro a squadre di 28 km. Ci dovrebbero poi essere altre due prove contro il tempo individuali, mentre la Planche des Belles Filles e il Col dumalet dovrebbero essere gli arrivi in salita più duri. Ladeldeinizierà alle 11.30 e verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà ...