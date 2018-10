Presentata la Ciclo-Via Appenninica al Laboratorio Nazionale di Rigenerazione Urbana

meteoweb.eu

: Presentata ufficialmente presso il Palazzo della Regione a Milano la 76^ edizione dell’Esposizione Internazionale C… - iWebRadio : Presentata ufficialmente presso il Palazzo della Regione a Milano la 76^ edizione dell’Esposizione Internazionale C… - LogosNews : (VIDEO) Eventi - La 76^ esposizione internazionale ciclo e motociclo. Presentata l’edizione 2018 di ‘Eicma’: dal 6… - SpotandWeb : Nuova notizia: Presentata a Milano la 76° Edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Con la presente siamo ad inviarLe Nota Stampa relativa alla presentazione della-Viaaldipromosso da Confcommercio e Anci.la-Viaaldipromosso da Confcommercio e Anci In occasione della 2^ tappa a Rovereto e della 4^ tappa a Taranto del Roadshow 2018 edipromosso da Confcommerio e Anci è statala-Viacome opportunità di rilancio economico e sociale per i territori appenninici. Alla tappa di Rovereto, tenutasi presso il Polo Museale, più di 50 rappresentanti di diverse città si sono ritrovati per discutere di sport e cultura come fattori die per confrontarsi, più in generale, sul tema del rilancio economico delle città. A Taranto, presso il Salone degli Specchi del ...