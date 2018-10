Ponte Genova | Gdf | ammorbidite le bozze delle relazioni tecniche sul crollo

Quel che resta del Ponte Morandi sarà abbattuto prima di Natale - dice il sindaco di Genova : "Bisogna cominciare a lavorare sul ponte per tirarlo giù prima di Natale". Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, ha parlato delle tempistiche per l’abbattimento definitivo del ponte Morandi. “Se cominciamo prima di Natale a demolirlo abbiamo veramente delle grosse possibilità di avere un nuovo ponte a Natale 2019". Leggi anche: Punto per punto, cosa prevede il ...