Politica monetaria della Bce |   il presidente Draghi  in conferenza stampa Diretta

Bce - board di Politica monetaria con il presidente Draghi Diretta video : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla politica monetaria

S&P su Emergenti : con Politica monetaria restrittiva Bce - possibile ulteriore riduzione flussi di capitale : A tracciare questo quadro gli esperti di S&P Global Ratings, secondo i quali la politica monetaria restrittiva della Banca centrale europea, Bce, potrebbe ridurre ulteriormente i flussi di capitale ...

Fed - Evans : ha senso una Politica monetaria lievemente restrittiva : Secondo il presidente della Fed di Chicago, Charles Evans, ha senso alzare i tassi di interesse fino a un livello leggermente restrittivo che si colloca al 3,25-3,50%. Per Evans il livello "neutrale" ...

Fmi : 'per Bank of Japan troppo presto uscire da Politica monetaria ultra-accomodante' : E' troppo presto per il Giappone considerare l'opzione di uscire dalla politica monetaria accomodante perseguita dalla Bank of Japan negli ultimi anni. L'avvertimento è arrivato dal Fondo Monetario ...

Asia : anche Singapore irrigidisce la Politica monetaria : Singapore, 12 ott 04:23 - , Agenzia Nova, - L'Autorità monetaria di Singapore , Mas, si è unita ad altre banche di emissione regionali annunciando un irrigidimento della politica monetaria... , Fim,

Per Bostic - Fomc - serve raggiungere Politica monetaria neutra : "Una posizione neutra permetterebbe all'economia di reggersi da sola", ha aggiunto, secondo quanto riportato da Reuters. A fine settembre il Federal Open Market Committee , Fomc, la commissione della ...

Savona : presentato documento per riesaminare Politica monetaria e fiscale Ue : Il ministro degli Affari europei Paolo Savona ha detto di aver presentato agli eurodeputati un documento nel quale propone una revisione della politica monetaria e fiscale dell'Ue. Lo ha annunciato lo stesso Savona a margine di un incontro al Parlamento europeo a Strasburgo.

Bce - Villeroy : Politica monetaria prioritaria per stabilità finanziaria : "Non può esserci una predominanza dei bilanci e nessuna politica di bilancio nazionale può influenzare la politica monetaria comune", ha poi aggiunto, sottolineando che in una fase ciclica positiva ...

La Fed alza i tassi al 2-2 - 25% : la Politica monetaria non è più «espansiva» : Dal comunicato ufficiale cade la frase che indicava un orientamento accomodante, a sostegno del mercato del lavoro e dell’inflazione. Il ritmo della stretta terminerà nel 2020, quando i tassi arriveranno al 3,25-3,5%, dove resteranno anche nel 2021, anno per la prima volta contemplato dalle proiezioni. La Fed continua quindi a prevedere un altro rialzo nel 2018, con tutta probabilità a dicembre...

La Fed alza i tassi al 2-2 - 25% : l a Politica monetaria non è più «espansiva» : La Federal reserve non ha deluso gli investitori. Ha portato i tassi sui Fed Funds al 2-2,25%, dall'1,75-2% e segnala che la politica monetaria non è più espansiva. Dal comunicato officiale è infatti ...

Bce - Praet : non abbiamo fretta di normalizzare Politica monetaria. Euro giù : L'Euro è in calo per la seconda seduta di fila dopo le parole da colomba pronunciate dal chief economist della Bce. L'economista Peter Praet ha detto che la Bce non ha alcuna fretta di normalizzare le ...

Bce - Praet : Politica monetaria accomodante ancora per lungo tempo : ...Bce ha quindi frenato la speculazione esplosa dopo le parole di ieri del presidente Bce Mario Draghi che alcuni operatori hanno interpretato come un segnale di possibile restringimento della politica ...