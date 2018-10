Plusvalenze | la Procura chiede il -15 punti per il Chievo in appello

Caso Plusvalenze - la Procura chiede -15 per il Chievo : Una penalizzazione di 15 punti per il Chievo: è la richiesta avanzata dalla Procura federale per il Caso plusvalenze. L'articolo Caso plusvalenze, la Procura chiede -15 per il Chievo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.