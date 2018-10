Plastica usa e getta vietata entro il 2021 | lo ha deciso l' Eurocamera a Strasburgo

Stop alla Plastica usa e getta dal 2021 : ma non c'è così tanto tempo da perdere : Dal Parlamento Europeo un primo segnale. La sola Ue produce circa 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all’anno...

Il Parlamento Ue vieta la commercializzazione della Plastica usa e getta : (Foto: wikipedia.org) Strasburgo ha detto stop. La fine della commercializzazione della plastica usa e getta è stata approvata il 24 ottobre 2018 dal Parlamento europeo con 571 voti favorevoli e ora sarà recapitata sugli scranni del Consiglio Ue per le negoziazioni del caso, con l’obiettivo di essere rifinita entro la fine del 2019 per poi diventare effettiva nel 2021. Una decisione che era nell’aria e non coglie del tutto impreparati, imposta ...

Plastica - dal Parlamento Ue ok a relazione sui prodotti “usa e getta” : stop a posate - cotton fioc e cannucce entro il 2021 : entro il 2021 nell’Unione europea non circoleranno più plastiche monouso. Il Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l’uso di alcuni prodotti usa e getta come posate, cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini. Materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti marini. La votazione all’Eurocamera non era scontata e ha visto su posizioni diverse anche i partiti italiani di ...

Dal 2021 stop alla Plastica usa e getta : Guerra agli oggetti in plastica usa e getta, i più dannosi per l’ambiente. Per il Parlamento Europeo, che ha votato a larghissima maggioranza nella plenaria a Strasburgo la propria posizione in vista del negoziato con il Consiglio Ue, nell’Unione Europea a partire dal 2021 dovrà essere vietata la vendita degli articoli in plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati per pulirsi le orecchie, piatti, cannucce, miscelatori per ...

Greenpeace - Plastic Radar : “Quasi 6800 rifiuti segnalati - il 90% dei quali in Plastica usa e getta” : “Quasi 6800 rifiuti segnalati, il 90% dei quali in Plastica usa e getta, e riconducibili in gran parte a San Benedetto Group, Coca-Cola Company e Nestlé“: è quanto emerge dall’analisi dei dati di Plastic Radar, l’iniziativa di Greenpeace che, raccogliendo le segnalazioni di tutti gli amanti del mare attraverso WhatsApp, “ha permesso di far luce sullo stato dell’inquinamento da Plastica sulle spiagge, sui fondali e nei mari ...

Hp presenta una stampante 3D che usa il metallo anziché la Plastica : Non è esattamente una stampante 3D da poter mettere in soggiorno, ma ha comunque il potenziale per dare una bella scossa al settore: è Hp Metal Jet, una stampante che, come suggerisce il nome, anziché creare oggetti a partire da filamenti di polimeri utilizza il metallo come materiale di produzione. L’ha presentata al mondo in queste ore Hp, a un prezzo che purtroppo è decisamente fuori dalla portata del grande pubblico: 400mila ...

L'olio usato per la frittura diventa risorsa : così nasce una nuova bioPlastica : Bio-on, quotata all'Aim su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, ...