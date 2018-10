Pierluigi Gollini | fidanzato di Silvia Provvedi Il portiere sorprende la fidanzata?

Gf Vip 3 - parla Pierluigi Gollini - fidanzato di Giulia Provvedi : "Potrei farle una sorpresa nella Casa" : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato della sua fidanzata, Giulia Provvedi, rinchiusa come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 3, non facendo trasparire proprio il massimo dell'entusiasmo: Francamente avrei preferito che Giulia restasse a casa, ma so che è una grandissima occasione e faccio il tifo per lei. Mi fido ciecamente, ha una personalità forte, credo possa ...