Piccolo Uovo | la favola su tutti i colori delle famiglie diventa un cartoon

Famiglie arcobaleno - il libro 'Piccolo Uovo' diventa un cartone animato di Altan : Un cartoon per raccontare ai bambini i mille modi in cui essere famiglia. Piccolo Uovo , libro per l'infanzia edito dallo Stampatello, diventa un cartone animato grazie alla voce di Lella Costa e ai ...

BRINDISI.«IL Piccolo PRINCIPE» ATTERRA AL NUOVO TEATRO VERDI : « Il PICCOLO Principe » di Antoine de Saint-Exupéry è uno dei capolavori della letteratura francese e mondiale, tradotto in oltre 250 lingue, che ha ispirato non poche riletture e spettacoli. Al ...

Il nuovo concorso fotografico del Piccolo è tutto sul cibo : Dal campo alla tavola dall'8 ottobre al 4 novembre. In palio ricchi buoni spesa fino a 500 euro del gruppo Aspiag e un posto sul calendario 2019

NUOVO LOOK PER STEFANO DE MARTINO/ Foto - il taglio netto e lo scatto da Piccolo : "sembri tuo figlio Santiago!" : STEFANO De MARTINO si mostra su Instagram nei panni di conduttore. Il suo NUOVO ruolo esige un LOOK più raffinato, che non include i soliti ricci disordinati.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Fedez annuncia l'imminente uscita del suo nuovo singolo tutto dedicato al Piccolo Leone : 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri' ha infatti ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - di nuovo insieme per il Piccolo Santiago : Sorridono felici, una accanto all'altro. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trovato un loro equilibrio da genitori separati. Il settimanale Chi li fotografa al parco insieme al piccolo Santiago, nato nel 2013. Leggono Le Monde seduti su una panchina, De Martino sta facendo un corso di francese. Belen ride, tanto, come difficilmente si vede fare. Anche con il suo Andrea Iannone, sebbene le cose tra i due vadano bene, la showgirl ...

Piccolo (PD) : Romani rientrano dalle vacanze e cassonetti tracimano di nuovo : Roma, – “Nei quartieri nord-est di Roma ricompaiono i cassonetti che tracimano rifiuti. Tornati dalle vacanze i cittadini Romani hanno trovato le ‘sorprese del rientro ‘ e la Citta’ e’ piu’ sporca di prima. Marciapiedi come giungle e gli ingombranti abbandonati per strada. Infine i topi, per nulla intimiditi, sempre piu’ presenti nel quotidiano delle strade della Capitale e nelle scuole. Per la ...