Piazza S Carlo | chiusa inchiesta rapine

Torino - mozione del centrosinistra : “Comune si costituisca parte civile al processo per i fatti di Piazza San Carlo” : Il comune di Torino si costituisca parte civile al processo sui fatti avvenuti in piazza San Carlo. È quello che hanno chiesto le opposizioni di centrosinistra in consiglio comunale- Pd, Moderati, Lista civica per Torino e Torino in Comune – con una mozione depositata in Sala Rossa a due settimane dall’udienza preliminare, fissata per il 23 ottobre. Lo scorso 22 giugno la procura aveva richiesto il rinvio a giudizio di 15 persone, tra cui ...