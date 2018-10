Piazza Affari sovrasta l' Europa nel giorno della BCE

Piazza Affari maglia rosa con le banche. Attesa per Draghi : Le Borse europee resistono al panic selling e tentano un recupero, anche se con qualche incertezza. Aiuta anche il tono positivo dei future sugli indici Usa. Piazza Affari ha preso con...

Piazza Affari rincuorata dalle parole di Tria su spread e banche : Milano. Piazza Affari apre in rosso sulla scia della brutta cadita di ieri (-16 per cento) e poi reagisce passando in territorio positivo, alla vigilia del pronunciamento dell'agenzia di rating Standard & Poor's, dalla quale potrebbe arrivare un nuovo declassamento del debito pubblico italiano, e in

Moncler corre a Piazza Affari : corre Moncler alla borsa di Milano. Il titolo mostra un rialzo del 2,84%. A dare una spinta i numeri del ricavi che, nei primi nove mesi dell'anno hanno mostrato una crescita a due cifre . Lo status ...

Spread in calo a 316 punti - Piazza Affari +0 - 5% - Europa negativa : In netto calo anche oggi il petrolio, che continua a seguire l'andamento dell'azionario Usa e risente delle preoccupazioni del rallentamento dell'economia: il Brent cala dello 0,68% a 75,65 dollari ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Bio on : Grande giornata per la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banca Ifis : Brillante rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,93%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Piazza Affari : in bella mostra Mediobanca : Rialzo per l' istituto di piazzetta Cuccia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,62%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari in lieve salita avanza s'Europa debole : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha sottolineato che non vi è alcun piano B sulla Legge di Bilancio . Oggi 25 ottobre è il giorno della BCE che si pronuncerà in materia di tassi di interesse. ...

L'Orso graffia anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee.

Piazza Affari nella bufera a maniche corte - rialzi congelati : ...Piazza Affari rischia di rimanere nella bufera a maniche corte anche perché nel nostro Paese le tensioni finanziarie sono ancora in corso e rischiano di ripercuotersi negativamente sull' economia ...

Piazza Affari nella bufera a maniche corte - rialzi congelati : Il Ministro Tria sempre più isolato? Il Ministro all'Economia Tria , riguardo agli attuali rendimenti dei titoli di Stato italiani, ha dichiarato come l'attuale livello dello spread a 320 punti non ...

Piazza Affari lacrime e sangue - ma la politica fa finta di nulla : A pesare ancor più è soprattutto la situazione politica presente nel nostro Paese, con il continuo botta e risposta tra UE e Governo dopo la bocciatura del DEF. In questo contesto due nuovi elementi ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (25 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le parole di Mario Draghi. Non mancano dei dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 04:18:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari chiude in netto ribasso : Ftse Mib -1 - 69% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse