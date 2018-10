Piazza Affari | amplia l' ascesa Banca Ifis

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Bio on : Grande giornata per la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Piazza Affari : in bella mostra Mediobanca : Rialzo per l' istituto di piazzetta Cuccia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,62%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari in lieve salita avanza s'Europa debole : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha sottolineato che non vi è alcun piano B sulla Legge di Bilancio . Oggi 25 ottobre è il giorno della BCE che si pronuncerà in materia di tassi di interesse. ...

Piazza Affari prova il rimbalzo Spread intorno a quota 320 : L'Orso graffia anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari nella bufera a maniche corte - rialzi congelati : ...Piazza Affari rischia di rimanere nella bufera a maniche corte anche perché nel nostro Paese le tensioni finanziarie sono ancora in corso e rischiano di ripercuotersi negativamente sull' economia ...

Piazza Affari nella bufera a maniche corte - rialzi congelati : Il Ministro Tria sempre più isolato? Il Ministro all'Economia Tria , riguardo agli attuali rendimenti dei titoli di Stato italiani, ha dichiarato come l'attuale livello dello spread a 320 punti non ...

Piazza Affari lacrime e sangue - ma la politica fa finta di nulla : A pesare ancor più è soprattutto la situazione politica presente nel nostro Paese, con il continuo botta e risposta tra UE e Governo dopo la bocciatura del DEF. In questo contesto due nuovi elementi ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (25 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le parole di Mario Draghi. Non mancano dei dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 04:18:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari chiude in netto ribasso : Ftse Mib -1 - 69% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Piazza Affari fanalino di coda in Europa : Piazza Affari chiude la giornata in rosso e in coda ai principali listini europei che mostrano perdite più moderate. A pesare la bocciatura da parte della Commissione europea alla manovra italiana . ...

Piazza Affari cade con lo spread a 322 punti. Giù le banche - crolla St : Indici europei in ordine sparso dopo i minimi da due anni toccati ieri. Occhi puntati sulle trimestrali. Milano scivola nel finale con lo spread. Bene i titoli del lusso, male le banche. Euro sotto 1,14 dollari...

Piazza Affari perde quota con banche e spread oltre 320. Corre Saipem : Indici europei positivi dopo i minimi da due anni toccati ieri. Occhi puntati sulle trimestrali. Milano, dopo una prima parte di seduta in calo, si accoda alle controparti. Bene i titoli del lusso, crollano i semiconduttori. spread risale sopra i 320 punti base. Euro sotto 1,14 dollari...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Safilo : Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,24%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Borse europee positive. Piazza Affari resta ostaggio dello spread : Piazza Affari è in calo decrescita , a metà seduta, in netta controtendenza con le principali Borse di Eurolandia, all'indomani della prevista bocciatura da parte della Commissione europea alla ...