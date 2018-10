Perché Roma “ha solo da perdere” da un' alleanza con Putin

Grandinata record a Roma - Perché è caduto ghiaccio dal cielo : di Valentina Arcovio È come se, nell'arco di una notte, tutto il calore che aveva portato i Romani sulle spiagge del litorale si fosse trasformato in ghiaccio. Se ci cadono in testa pezzi di grandine ...

"Pochi ganci per le luminarie di via Roma - ecco Perché ci abbiamo rinunciato" : Negli anni molti palazzi di via Roma hanno rifatto le facciate e durante i restauri sono stati eliminati numerosi ganci indispensabili per sostenere le Luci d'Artista. Quest'anno ne erano rimasti ...

Roma - Schick svela : “Ecco Perché non sono andato alla Juve” : Roma– Doveva essere il primo acquisto dell’estate 2017 della Juventus. Patrick Schick, dopo una grande stagione alla Samp al debutto in Serie A, era ad un passo dai bianconeri, pronti a sborsare oltre 30 milioni pur di acquistarlo. Sembrava tutto praticamente fatto, visite mediche e firma imminente. Dopo i test però qualche giorno di strano […] L'articolo Roma, Schick svela: “Ecco perché non sono andato alla Juve” ...

Nainggolan è un fiume in piena : “ecco perchè la Juve ce l’ha con me! La Roma mi ha deluso” : Raja Nainggolan ha parlato della sua vita calcistica tra Roma e Milano, con qualche pungente battuta nei confronti della rivale Juventus Raja Nainggolan ha sposato il progetto dell’Inter cinese, puntando ad una crescita che nelle idee nerazzurre mira a fare concorrenza alla Juventus sin da subito in chiave scudetto. Il centrocampista è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport su questi ed altri argomenti d’interesse, come ...

Roma - moglie picchiata Perché incinta di una femmina : arrestato 30enne/ Pestata all’ottavo mese di gravidanza : Roma, moglie picchiata perché incinta di una femmina: arrestato indiano. Ultime notizie, la donna è stata Pestata all’ottavo mese di gravidanza, ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:03:00 GMT)

Judith Romanello - lo chef stellato La Mantia : «Anche io le dissi di no - ma non Perché nera» : Si è presentata anche a lui Judith Romanello, la ragazza veneziana di Spinea che sostiene di essere stata rifiutata in un colloquio di lavoro a Venezia - peraltro senza...

Federico Zampaglione : 'Le canzoni dei Tiromancino piacciono ancora Perché noi non pensavamo al successo' : Si chiama Fino a qui la raccolta dei Tiromancino composta da 12 duetti e quattro inediti pubblicata il 28 settembre e ai primi posti delle classifiche di vendita in Italia. Si scrive Tiromancino e si ...

Migranti - Perché Roma non può evitare gli arrivi con i voli di linea degli stranieri fuggiti in Germania : Salvini e la polemica con Berlino. Quell’aereo fermato mette a rischio la trattativa sui rimpatri a Tunisi

Roma - ucciso da bus turistico - l'autista sotto choc : 'Ho investito quell'uomo - non so Perché' : 'Io non mi ricordo se in quel momento ero a dieci o quindici metri dalle strisce pedonali, ma un pullman che parte non è una Ferrari. Sono stravolto, provate a immedesimarvi in me. Aveva piovuto e ...

Venezia - Judith Romanello respinta a colloquio Perché nera/ Video - "tornati indietro di 100 anni" : Venezia, respinta a colloquio “Sei nera, potresti fare schifo”. Video dello sfogo, sindaco “Cretino patentato”. Caso di razzismo emerso in queste ore nella laguna(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:51:00 GMT)

Roma - 17enne segregata in casa Perché lesbica : È l'associazione GayCenter a denunciare un nuovo caso di omofobia a Roma, stavolta avvenuto tra le mura domestica. Una ragazza di 17 anni è stata segregata in casa per settimane dai suoi genitori e costretta a vivere in un clima di continua violenza per un solo motivo: la sua omosessualità.La ragazza viveva in un clima di continua violenza ed era sequestrata in casa, dove i familiari non la facevano più uscire. Quando rimaneva sola in casa, i ...