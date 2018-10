Perché ‘Millennium | Quello che non uccide’ piacerà a chi ama James Bond e i supereroi

gqitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Lisbeth Salander è di nuovo in giro. E si fa notare. Questa volta, nel nuovo capitolo cinematografico di “Millennium:che non uccide” (presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 31 ottobre), dopo Rooney Mara e Noomi Rapace, viene interpretata da Claire Foy, l’Elisabetta II nella serie “The Crown”. Nessun remake dei precedenti capitoli, semplicemente uno scarto in avanti che ci proietta dentro il quarto capitolo della saga letteraria scritta da Stieg Larsson (i primi 3 tomi) e David Lagercrantz (autore del 4°). Ritroviamo Lisbeth sempre più eroina, ma ancora in fuga dal suo passato che continua a risuonare nella testa come un mantra. Anzi si materializza: nel film di Fede Alvarez infatti compare per la prima volta Camilla, sorella della guerriera hacker, che ha subito i medesimi abusi dal padre e che «è la più vulnerabile ...