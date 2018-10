Perché le ragazze hanno meno smartphone dei ragazzi

vanityfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) «La gente dice che se una ragazza tocca un telefono è una cattiva ragazza». «Se i genitori la trovano con unopensano che la ragazza sia una prostituta». La prima risposta è stata data da una 15enne in Bangladesh, la seconda da una teenager in Malawi. Entrambe sono un segno di quando anche la tecnologia sia un fattore di disparità fra maschi e femmine in gran parte del mondo. Così non è negli Usa o in Europa, dove la distribuzione della tecnologia non è sproporzionata per genere, o lo è solo in parte. Diverso il caso dei paesi in via di sviluppo secondo una ricerca presentata questo mese dall’organizzazione nonprofit The Girl Effect e da Vodafone Foundation. https://twitter.com/girleffect/status/1050299623062102017 Il report Real Girls, Real Lives, Connected riporta le risposte date da più di 3000 teenager in 25 paesi, in particolare zone dell’Africa e dell’Asia come Nigeria, ...