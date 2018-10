Per lo stupro e l'omicidio di Desirée fermati due senegalesi irregolari : Svolta nelle indagini sulla morte della 16enne Desiree. Nella notte gli agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno fermato due persone, ritenute responsabili, in ...

Sedicenne trovata morta a Roma - si indaga Per omicidio e stupro - : Un testimone ha detto che la giovane è stata drogata e violentata: le sue parole sono al vaglio degli inquirenti. Intanto il quartiere di San Lorenzo esprime la sua vicinanza alla famiglia

Stupro Cristiano Ronaldo - il fratello dell’attaccante allo scoPerto! : Stupro Cristiano Ronaldo – L’attaccante Cristiano Ronaldo continua ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il portoghese è andato in gol nel pareggio contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare in Champions League la sua ex squadra, il Manchester United. Ma continuano a pesare le voci sul presunto Stupro nei confronti di una donna, il fratello di Ct7 ha deciso di uscire allo scoperto. Hugo Aveiro ha ...

Carovana dei migranti - le storie degli honduregni in fuga : “Mio figlio è nato da uno stupro. E vado negli Usa Per salvarlo” : “Sono rimasta incinta perché i pandilleros mi hanno violentata. Erano tanti e armati. Mi hanno portata su un monte, stuprata e lasciata in fin di vita. Non li ho mai denunciati, perché mi hanno detto che se l’avessi fatto avrebbero ammazbzato me e la mia famiglia”. Dayana ha 24 anni ed è una degli honduregni che risalgono il Centroamerica in fuga dalla violenza nel proprio Paese. Porta con sé il ricordo di uno stupro subito ...

Le false accuse di stupro sono il 2%. Per questo bisogna credere alle donne. : Il diritto di cronaca esiste e va tutelato, e l'unico processo che viene fatto senza tribunale, per ora, è quello alla vittima: troppo promiscua, troppo poco vestita, troppo ubriaca, interessata alla ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - 1 milione di dollari Per difendersi : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, 1 milione di dollari per difendersi: Raffaella Fico, "con me fu un gentiluomo"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - l’avvocato fiducioso Per il proseguo delle indagini : L’avvocato di Cristiano Ronaldo riferisce le sue impressioni sul caso che interessa il suo assistito: Peter Christiansen appare positivo per il proseguo della vicenda Cristiano Ronaldo sta attraversando una vera e propria bufera mediatica. Dopo la denuncia di Kathryne Mayorga, l’opinione pubblica tenta di capire di più su quello che sarebbe successo quella notte del 2009 a Las Vegas tra la donna che accusa CR7 di stupro e il ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Madalina Ghenea a tu Per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...

Carabiniere condannato Per stupro a Firenze : “E’ il più grande rammarico della mia vita” : In un'intervista Marco Camuffo, condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere per aver violentato una studentessa americana, ha detto: "Quella sera è il più grande rammarico della mia vita, ci penso giorno e notte. Ovvio che non rifarei niente di quello che è accaduto dopo la chiusura dell’intervento al Flo".Continua a leggere

Stupro Ronaldo - Georgina Rodriguez senza dubbi : “è la mia Persona preferita” : Il momento per Cristiano Ronaldo non è semplice: le accuse di Stupro stanno creando notevoli difficoltà al CR7 ed un’esposizione mediatica incredibile. Georgina Rodriguez, madre della loro figlia Alana Martina, continua a sostenere il portoghese: “la mia persona preferita”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Stupro Ronaldo, ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie Rocco Siffredi : innocente - ecco Perchè : Cristiano Ronaldo, l'accusa di stupro da Katyrin Mayorga: Ultime notizie, i legali di CR7 smontano le tesi. La "difesa" di Rocco Siffredi e il caso sbarca a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:14:00 GMT)

Padova - accusato di stupro : vittima è la sorella 13enne/ Le violenze Per 5 anni - poi la denuncia e il processo : Padova, accusato di stupro: vittima è la sorella 13enne. Le violenze per 5 anni, poi la denuncia e il processo che comincerà lunedì per un uomo di 32 anni. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Siffredi fa scendere in campo la sua esPerienza : “impossibile violentare analmente” : Il ‘caso Cristiano Ronaldo’ secondo Rocco Siffredi: ecco l’opinione del pornodivo sul presunto stupro denunciato da Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo è coinvolto in un caso che sta facendo molto discutere. Come già saprete, infatti, CR7 è accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale, lo stupro denunciato dalla modella si sarebbe consumato a Las Vegas nel 2009. A dire la sua opinione sulla faccenda anche Rocco ...

Stupro Ronaldo - interviene Rocco Siffredi : “è impossibile violentare analmente qualcuno senza che la Persona voglia” : interviene anche Rocco Siffredi, noto attore porno, il quale, intervistato da “La Zanzara”, su Radio 24, afferma la propria opinione sul caso Ronaldo: “Non credo mai a queste storie della persona famosa con la ragazza che si sente violentata. E’ rarissimo che le cose stiano così. Cioè che ci sia la violenza pura di un mostro. Non penso che Ronaldo sia un mostro e che abbia violentato qualcuno. E poi diciamolo, è ...