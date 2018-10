Per il governo del cambiamento la pacchia sembra già finita

Berlusconi sPera presto la fine di questo governo : Berlusconi spera nella caduta del governo visto i problemi con l’EU “C’è tanta amarezza perché stiamo portando l’Italia in in una direzione che farà il male di tutti. Siamo già isolati in Ue quindi auspico la fine di questo governo il più presto possibile”. Lo afferma il leader di Fi silvio Berlusconi parlando a Laives a Bolzano. Forza Italia nel caso: le indiscrezioni sulla sua ultima scelta estrema Facce da ...

Luca Ricolfi : 'Pd e Forza Italia destinati a sparire - governo gialloverde cadrà Per colpe sue' : In politica troppo spesso si dimentica una cosa: il consenso è un concetto relativo, un governo può riscuotere un ampio consenso perché piace, ma anche, semplicemente, perché nessuna delle ...

Tria spiega Perché lo spread - e le banche - sono un problema Per il governo : Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha spiegato: "Ci saranno gli stress test nel prossimo mese: le banche dovranno registrare il livello di ...

Tria spiega Perché lo spread (e le banche) sono un problema Per il governo : Il vicepremier Luigi Di Maio se n'era accorto, quasi improvvisamente, lunedì scorso. Lo spread fa male alle banche. Per questo, aveva spiegato, il governo tiene “sotto controllo gli istituti di credito”. Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha

XXXV Assemblea annuale dei Comuni Italiani - Fanelli : 'Riconosciuto il lavoro Anci Per aree rurali. Attendiamo dal Governo atti conseguenti' : 'Su questo importante punto è tornata oggi la Sottosegretaria all'Economia Laura Castelli " ha aggiunto il capodelegazione Anci a Bruxelles " offrendo una apertura al tema che speriamo si trasformi ...

Bulgaria : governo suPera mozione sfiducia in parlamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salute nelle città : l'appello a Sindaci - Regioni - Parlamento e Governo Per città più vivibili e più salutari Per i citta : ... cittadini che non si preoccupano semplicemente di pagare le tasse, ma costruiscono, sostengono, giorno dopo giorno, la vita della società, della collettività, puntando ad un'economia che cerca di ...

Conte : 'Italia in buona salute - governo farà sua parte Per imprese' : "L'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando la sua visita in Russia, dove ha incontrato degli imprenditori italiani che "portano in alto il made in Italy nel ...

Commissione Ue boccia la manovra : il governo ha 3 settimane Per cambiarla : Per la prima volta Bruxelles rimanda la mittente il Documento programmatico di bilancio. 'Non adempie agli impegni assunti' spiegano Moscovici e Dombrovskis. L'Italia ora rischia una procedura d'...

Mario Monti : "la democrazia è una forma di governo sbagliata Perché è assurdo che siano le pecore a guidare il pastore" - : Avete notato che i sindacati son serviti a nulla? Avete notato che la crisi italiana inizia a somigliare alla crisi del terzo mondo dopo la seconda guerra mondiale ? Oggi come allora, i governanti ...

Sergio Mattarella - manovra : 'Un dovere Per tutti i governo tenere i conti in ordine'. E sugli immigrati : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...

Pensioni - Perché il governo vuole bloccare l'età di uscita dal lavoro : Si fa strada l'ipotesi d eliminare il legame tra la previdenza e aspettative di vita della popolazione . Ma a pagare saranno le generazioni future

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili Per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...

Bonino : 'La manovra economica del Governo è come indebitarsi Per cambiare l'Ipad' : Europa: miraggio o realta' è il titolo di un evento a margine del quale Emma Bonino ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni al Fatto Quotidiano. L'occasione è stata proficua per permettere alla senatrice di tornare a ribadire il suo punto di vista critico sulle politiche che il Governo Conte intende mettere in atto. L'ennesima occasione per proferire parole che non celano in alcun modo il dissenso verso un esecutivo che, a quanto pare, ...