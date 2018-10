Pensioni : Camusso - scrivere bene quota 100 : ANSA, - PORDENONE, 25 OTT - "Su quota 100 vorremmo conoscere la norma, perché l'esperienza insegna a tutti che le norme previdenziali devono essere scritte bene , per non determinare grandi problemi e ...

Pensioni - Governo accelera su Quota100 a 62 anni : Camusso 'Non si eliminano ingiustizie' : In tema Pensioni, il Governo è chiamato a mantenere la promessa di Quota 100. Dal prossimo 1° gennaio, se l'esecutivo assolvera' il proprio impegno in merito al 'superamento della legge Fornero', si potra' andare in pensione con quota 100, solo 3 punti in più rispetto alla controriforma Damiano che aveva cancellato il cosiddetto 'scalone Maroni', attraverso la quota 95-97. Dunque, le uscite di anzianita' con le quote sarebbero destinate a ...