Pensioni | ultime post incontro con Di Maio | ' Quota 41 ancora possibile'

: Pensioni anticipate 2019 ultime, Fornero su Quota 100: 'Un regalo, non è morale' - infoitinterno : Pensioni anticipate 2019 ultime, Fornero su Quota 100: 'Un regalo, non è morale' - GiostraGiacomo : Quota 100 e riforma pensioni/ Manovra, stanziati 6.7 miliardi per il 2019 e altri 7 per il 2020 - Il… - lulyina : -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Un comunicato redatto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ripercorre la sintesi dell’tenutosi l'altro ieri tra l’onorevole Luigi Died una delegazione dei cosiddetti ‘41’ VIDEO, cioè di coloro hanno gia' alle spalle 41 anni di contributi versati, ma rimarranno esclusi dalla100 perché troppo giovani.anticipate, Dirisponde alle richieste dei ‘41’ I quarantunisti continuano a chiedere, come gia' fecero nella precedente legislatura, che la41 VIDEO, ora strutturale solo per i precoci appartenenti a categorie meritevoli di tutela o impiegati in mestieri gravosi, divenga accessibile a tutti senza se e senza ma, ossia sia esente da limiti anagrafici. Dinon ha chiuso la porta alla possibilita' che la41 veda la luce gia' nella prossima legge di bilancio, anzi ha parlato di successivi incontri con i ...