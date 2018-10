Pensioni | Salvini replica all’Ue | ‘Avanti col superamento della legge

Pensioni - Quota 100 premia il Nord ma l'Europa lancia un ultimatum a Salvini e Di Maio : Le ultime notizie in tema Pensioni, ad oggi venerdì 19 ottobre, riguardano gli effetti dell'introduzione della misura Quota 100, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2019 presentato dal Governo Conte. Un provvedimento che permettera', secondo le stime dell'esecutivo, l'accesso Pensionistico anticipato a circa 400mila lavoratori in possesso del doppio requisito riguardante i 62 anni di eta' anagrafica e i 38 di versamenti contributivi. Un ...

RIFORMA Pensioni/ I conti che non tornano tra Boeri - Di Maio e Salvini : Dopo il varo della manovra il Governo punta su una RIFORMA delle PENSIONI all'insegna di Quota 100. Ma non è facile far quadrare i conti.

Manovra Governo - caos su Pensioni d'oro/ Ultime notizie "contributo solidarietà" : Tajani a Salvini - "fermati" : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: novità su pensioni d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio

MANOVRA - MISURE GOVERNO E NOVITÀ Pensioni D'ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

Manovra - Pensioni d'oro e dl fiscale : 'pace' Salvini-Di Maio/ Ultime notizie - M5s : "Stampa in crisi di nervi" : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: Pd-FI, "pagherà il Paese"

Manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle Pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...

Di Maio tenta il blitz sulle Pensioni alte ma Salvini lo ferma : Per più di ventiquattr'ore l'idillio è sbriciolato. Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, amici per la pelle del battesimo del governo giallo-verde, né una telefonata, neppure un sms. Il leghista ...

Pensioni - Salvini : 'Cambieremo la Fornero' - attese novità su Opzione donna e Quota41 : "Sull'economia " ha detto il ministro dell'Interno - ci stanno sparando addosso tutti". Pensioni, ministro Salvini: 'Faremo ciò che c'è scritto nei programmi elettorali' "Ormai non c'è giorno " ha ...

Pensioni - ‘cambieremo la Fornero’ : Salvini ribadisce come : Il Governo si dice pronto a “rottamare” la riforma Pensioni Fornero. Il ministro Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Laives, ha ribadito la promessa: ‘Faremo ciò che c’è scritto nei programmi elettorali’. Il leader della Lega fa sapere che non si lascerà intimidire da chi cerca di far cadere il Governo con allarmismi di ogni genere e che sulle Pensioni si andrà avanti, secondo quanto promesso durante le elezioni. Ma cosa prevede in ...

Pensioni - LdB 2019 e Quota 100 - Salvini : 'Eletto per smontare la legge Fornero' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 14 ottobre 2018 vedono prore le dichiarazioni da parte del Governo in merito all'intenzione di avviare il superamento della legge Fornero. È in particolare il vicepremier Matteo Salvini a confermare l'avvio della flessibilita' previdenziale. Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sul funzionamento della Quota 100 [VIDEO], che avra' probabilmente luogo attraverso tre diverse finestre quadrimestrali, ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ La domanda di Elsa Fornero per Salvini (ultime notizie) : Quota 100 e Riforma pensioni. La domanda di Elsa Fornero per Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 ottobre