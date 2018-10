Pensioni | per quota 100 spunta l' ipotesi due finestre

Aumento delle sigarette in arrivo per finanziare Pensioni e reddito di cittadinanza : Le sigarette e il tabacco potrebbero essere interessati da sensibili aumenti. E' quello che inizia ad emergere dai rumors che ruotano attorno alla manovra finanziaria che, a partire dal 2019, dovrebbe vedere l'Italia impegnata nell'adozione di misure come Quota 100, per anticipare le pensioni, e il reddito di cittadinanza. L'Italia, com'è noto, è alla ricerca di copertura che possano contribuire a rendere sostenibile lo sforzo per adottare ...

Pensioni - Durigon : previsto assegno minimo per i giovani : Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, nella bozza di manovra c'è un tetto di 7 miliardi per tre anni per coprire i pensionamenti anticipati con quota 100. Finiti i soldi si bloccheranno anche le ...

Pensioni - il piano di emergenza del Mef : solo due finestre per quota 100 : Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, 'se ci sarà bisogno interverremo subito', e dal ministro degli Esteri Enzo ...

A novembre le Pensioni pagate il giorno 2 - mentre a dicembre per molti addirittura il 3 : C’è un appuntamento che sta a cuore a tutti i pensionati e che si ripete ogni mese, cioè il giorno in cui viene accreditato il proprio rateo di pensione mensile. Dopo l’ultima legge di Bilancio [VIDEO], quella del governo Gentiloni in vigore dal 1° gennaio 2018, un emendamento approvato e reso strutturale ha confermato per il 2018 e per gli anni a venire, che il primo giorno bancabile di ogni mese è quello destinato al pagamento delle pensioni. ...

Pensioni - Salvini replica all’Ue : ‘Avanti col superamento della legge Fornero’ : Il governo giallo-verde respinge con forza le contestazioni di Bruxelles alla manovra e, sul fronte previdenziale, conferma gli interventi per il superamento della riforma Pensioni targata Fornero, quindi la quota 100 a partire da 62 anni, la proroga del regime sperimentale Opzione donna, l’aumento delle Pensioni minime e il taglio di quelle d’oro. Commentando la bocciatura, da parte dell’Unione europea, della legge di Bilancio 2019 pronta per ...

Manovra - ecco il piano di emergenza : solo due finestre per le Pensioni a quota 100 : Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti , 'se ci sarà bisogno interverremo subito', e dal ministro degli Esteri Enzo ...

Pensioni - le nuove regole ancora non ci sono | Ecco per chi saliranno le tasse : L’ultima bozza della legge di Bilancio si limita a istituire un Fondo da 6,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi dal 2020. L’attuazione della riforma è invece rinviata ad «appositi provvedimenti»

Pensioni flessibili : quota 100 per un anno - l'UE boccia la Manovra : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 ottobre 2018 vedono arrivare la bocciatura dell'UE sulla bozza della legge di bilancio inviata dall'Italia e quindi anche sugli interventi di riforma del comparto previdenziale. Tra gli aspetti più critici sarebbe infatti indicato proprio il superamento della legge Fornero [VIDEO] ed il conseguente impatto sui conti. Nel frattempo dalla stampa specializzata si sottolinea la valenza sperimentale della ...

Manovra - aumentano le tasse sulle sigarette ma per reddito e Pensioni rinvio ad altre norme : Nel testo non viene mai nominata quota 100 né vienespiegato come e a chi sarà distribuito il reddito dicittadinanza.

Aumentano le tasse sulle sigarette per finanziare Pensioni e reddito di cittadinanza : Secondo quanto previsto dal governo aumenteranno i prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato. Lo prevede una bozza...

Manovra - tetto per 'reddito e Pensioni. Sigarette più care - sgravi al Sud : Nel 2019 sono disponibili 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 6,7 per le pensioni anticipate , diventeranno 7 a partire dall'anno successivo, . Le primissime bozze del disegno di legge di ...

