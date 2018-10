Pensioni Inps | prescrizione contributi Estratto agli insegnanti iscritti alla CPI

Riforma Pensioni e Quota 100/ I dati Inps sugli assegni liquidati : donne penalizzate : In attesa di novità sulla Riforma delle pensioni basata su Quota 100 che entrerà nella Manovra 2019, l’Inps ha diffuso i dati sugli assegni liquidati nei primi nove mesi dell'anno(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:02:00 GMT)

Pensioni : Mannucci (Ugl Pensionati) - incontro su conti in rosso dell'Inps : Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Un incontro per smontare l'inaccettabile tesi che il 'rosso' dell'Inps[...]

BOERI - QUOTA 100 : "SI PERDONO 500 EURO AL MESE"/ M5s vs Presidente Inps : "140 mld per Pensioni? Si vergogni" : BOERI "Interventi sulle pensioni costeranno 140 miliardi di EURO". Il Presidente Inps "Devastante il condono contributivo". Il numero uno dell'Inps.

Inps : Pensioni 10anni costerebbero 140md : 16.05 Gli interventi sul sistema previdenziale potrebbero costare 140 miliardi nei primi 10 anni. Lo dice il presidente Inps Tito Boeri in Audizione. Con la "cosiddetta quota 110",l'estensione di opzione donna e il congelamento dell'età anagrafica per la pensione e il blocco dell'anzianità "il conto per lo Stato è di 7 mld il primo anno, poi 11,5mld nel 2020,17 mld nel 2021". Sulle pensioni d'oro: "Per raccogliere 1 mld in 3 anni bisognerebbe ...

Pensioni : quota 100 potrebbe far saltare la previdenza secondo il presidente dell'Inps : quota 100 potrebbe far saltare l'intero sistema previdenziale. L'allarme è stato dato da Tito Boeri nel corso dell'audizione tenuta di fronte alla Commissione Lavoro della Camera. Il presidente dell'Inps ha evidenziato le criticita' del provvedimento con cui il governo si appresta a varare la controriforma della legge Fornero [VIDEO], che prevede l'introduzione della pensione anticipata per chi ha 62 anni di eta' e 38 di contributi. Per Boeri, ...

Tito Boeri “Quota 100? Debito sale di 100 miliardi”/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : “si superi la Fornero” : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio”. Salvini replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Pensioni Quota 100. Allarme rosso lanciato dall’Inps : voragine da 100 miliardi : L’Italia grilloleghista rischia di affondare. A sostenerlo non solo gli osservatori internazionali, ma anche chi ha il quadro reale dei

Pensioni - malattia e invalidità civile - porcata dell'Inps : Tito Boeri dà più soldi ai medici che le tagliano : Un premio di produzione per i medici dell' Inps . Lo scorso marzo il presidente Tito Boeri ha approvato il Piano performance dell'Istituto per il 2018-2020 e come riporta il Fatto quotidiano tra gli ...

Inps : 750 mila Pensioni vengono pagate da più di 37 anni : Sono oltre 758.372 gli assegni pensionistici messi in pagamento dall'Inps, e dall'ex Inpdap, da più di 37 anni: lo si legge in uno studio di Itinerari previdenziali, la rivista dell'Inps, che spiega ...

Pensioni scuola ultime notizie : esito dell’incontro di oggi Miur-INPS-sindacati : Come relazionato da una nota pubblicata sul sito di Flc-Cgil, si è svolto quest’oggi, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, un incontro tra le rappresentanze del Miur, dell’INPS e le Organizzazioni sindacali. Il confronto si è reso inevitabile in seguito alle problematiche riguardanti il diritto alla pensione per il personale scolastico. Pensioni scuola, incontro Miur-Inps e sindacati: ...