Pechino | sentenza storica | 15 anni di carcere ai pm cinesi che torturarono un

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Si è chiuso con una condanna record a 15diil caso di Stephen Lau Hei-wing, imprenditore di Hong Kong morto dopo essere stato torturato dai pmche lo avevano preso in custodia per una sospetta frode. La, rilasciata martedì dal tribunale intermedio N°1 di Tianjin supera le aspettative delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. I nove responsabili, quasi tutti della prefettura di Yanbian, provincia nord-orientale del Jilin, hanno solo dieci giorni per fare ricorso in appello. Le pene detentive spaziano dai 15di Xu Xuezhe, che ha diretto l’interrogatorio, a un minimo di 15 mesi. Quattro sono gliche dovrà scontare dietro le sbarre Zhao Bozhong, responsabile della squadra investigativa. Indiscrezioni sul misterioso decesso di Lau, proprietario del Kimberley Hotel di Hong Kong, erano cominciate a circolare nell’aprile 2017, quando l’uomo ...