Pechino Express | il dramma di Montovoli e quella collana | ' Ecco perché non la tolgo mai'

Pechino Express - il dramma di Montovoli e quella collana : 'Ecco perchè non la tolgo mai' : Una domanda riecheggia nella testa, e sul web, tra gli affezionati di Pechino Express: perché Andrea Montovoli, durante la prova 'generosità' all'inizio della scorsa puntata non ha donato la sua ...

Pechino Express 2018 - le anticipazioni e la diretta del 25 ottobre : La sesta puntata di Pechino Express. Avventura in Africa, il reality-game di Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), arrivà sullo schermo giovedì 25 ottobre dalle ore 21.20. Tvblog seguirà in liveblogging l'appuntamento proprio dalle 21.20.Torna Costantino della Gherardesca con le coppie rimaste in gara, che si cimenteranno in nuove sfide in vista del traguardo finale a Città del Capo. La scorsa puntata sono stati I Promessi ...

Linda Morselli e Rachele Fogar - Le mannequin/ Video - il bonus nonostante Meloni (Pechino Express) : Linda Morselli e Rachele Fogar sono Le mannequin a Pechino Express: raggiunto il bonus nell'ultima puntata nonostante l'ostacolo al seguito Roberto Meloni. Cosa accadrà stasera?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Simon and the Stars e Roberto Meloni - Gli alieni / La nuova coppia prova il colpaccio (Pechino Express) : Simon and the Stars e Roberto Meloni sono Gli alieni la nuova coppia di Pechino Express 2018: uniti nella scorsa puntata i due proveranno a fare il colpaccio e a imporsi nel finale.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Pechino Express 2018 - SESTA TAPPA/ Diretta - classifica - coppie ed eliminati : arrivano Gli Alieni : PECHINO EXPRESS 2018, SESTA TAPPA 25 ottobre, Raidue: Costantino Della Gherardesca presenta la nuova coppia degli Alieni che partono dalla Tanzania. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:39:00 GMT)

Sarah Balivo e Sara Ventura - Le Sare/ Video - ultima puntata per loro? (Pechino Express) : Sarah Balivo e Sara Ventura sono Le Sare a Pechino Express 2018: potrebbe essere l'ultima puntata per le due donne che non sono riuscite ancora a risollevarsi da alcune complicazioni.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:37:00 GMT)

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della tv/ Saranno loro le eliminate? (Pechino Express) : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti sono Le signore della tv a Pechino Express 2018: la coppia si può definire al 50% visto che una delle due deve essere spinta dall'altra.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:03:00 GMT)

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I ridanciani/ Saranno ancora loro i vincitori di tappa? (Pechino Express) : Paola Caruso e Tommaso Zorzi sono I ridanciani a Pechino Express 2018: stanno percorrendo un percorso importante e sono davvero loro i favoriti per la vittoria nella tappa di stasera.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:57:00 GMT)

Pechino Express 2018 - anticipazioni sesta puntata | 25 ottobre 2018 : “Pechino Express – Avventura in Africa” torna su Rai2: ecco tutte le anticipazioni della sesta puntata di giovedì 25 ottobre 2018 dell’adventure game Nuovo appuntamento con “Pechino Express 2018“, il reality game di Rai2 giunto alla sesta puntata. Prosegue così inarrestabile il lungo viaggio verso l’Africa dove a far da Cicerone moderno c’è Costantino della Gherardesca. Curiosi di scoprire cosa accadrà durante la ...

Francisco Porcella e Andrea Montovoli - I surfisti/ Video - esaurite le ultime cartucce? (Pechino Express) : Francisco Porcella e Andrea Montovoli sono I surfisti a Pechino Express 2018: la coppia sembra aver esaurito le sue ultime cartucce alla fine di un percorso avido di soddisfazioni.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:01:00 GMT)

#PechinoExpress 7 – Sesta puntata del 25/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Sesta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quinta puntata ha totalizzato 1.651.000 spettatori e uno share del 7,6%. PECHINO EXPRESS 7 ...

Pechino Express - il dramma di Andrea Montovoli : 'Perché non sono mai andato sulla tomba di mio padre' : Intervistato dal settimanale di Alfonso Signorini, Chi, Andrea Montovoli ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e ha confessato alcuni segreti della sua vita privata 'Mio nonno è mancato 5 anni fa ma ...

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018. In 5 mln per il finale di Non Dirlo al Mio Capo (22.7%). Pechino Express in calo (7.6%). Formigli 6.4% - Greco 4.8% : Non Dirlo al mio Capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di Big Show ha intrattenuto 1.254.000 spettatori ...