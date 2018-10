Pechino Express 2018 | anticipazioni sesta puntata | 25 ottobre 2018

Francisco Porcella e Andrea Montovoli - I surfisti/ Video - esaurite le ultime cartucce? (Pechino Express) : Francisco Porcella e Andrea Montovoli sono I surfisti a Pechino Express 2018: la coppia sembra aver esaurito le sue ultime cartucce alla fine di un percorso avido di soddisfazioni.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:01:00 GMT)

#PechinoExpress 7 – Sesta puntata del 25/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Sesta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quinta puntata ha totalizzato 1.651.000 spettatori e uno share del 7,6%. PECHINO EXPRESS 7 ...

Pechino Express - il dramma di Andrea Montovoli : 'Perché non sono mai andato sulla tomba di mio padre' : Intervistato dal settimanale di Alfonso Signorini, Chi, Andrea Montovoli ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e ha confessato alcuni segreti della sua vita privata 'Mio nonno è mancato 5 anni fa ma ...

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018. In 5 mln per il finale di Non Dirlo al Mio Capo (22.7%). Pechino Express in calo (7.6%) - Big Show non va oltre il 6.1%. Formigli 6.4% - Greco 4.8% : Non Dirlo al mio Capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 22.7% di share (nel dettaglio primo episodio 20.6%, secondo episodio 24.5%). Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 l’ultima ...

Con Pechino Express scopriamo che gli africani non sono tutti buoni (e che qualche italiano è stronzo) : Chi sta su Twitter lo sa: i romani passano il tempo a fotografare i tramonti sul Tevere e la spazzatura accatastata che non viene ritirata: se dovesse andare a fuoco, come è successo a Milano in questi giorni, darebbe vita a immagini pittoresche e instagrammabili da far invidia a tutti. A chi import

Pechino Express 2018 - quinta puntata/ Pagelle - vincitori ed eliminati : il web contro i Promessi Sposi : Nuova coppia a Pechino Express 2018: sono Simon & the Stars e Roberto Meloni, gli #Alieni che rimpiazzano i #PromessiSposi (con annessi litigi). eliminati e vincitori della quinta puntata.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:30:00 GMT)

«Pechino Express 7» : eliminati I Promessi Sposi - : I viaggiatori hanno dovuto regalare quanti più bagagli possibili; contare le facce delle gemme di Tanzanite, tra le più rare del mondo; girare un spot sulla polenta della Tanzania, l'ugali; e anche ...

Eliminati i Promessi Sposi da Pechino Express 2018 ma arrivano gli Alieni per il gran finale : Al giro di boa Eliminati i Promessi Sposi da Pechino Express 2018 e dentro gli Alieni. Questo è il succo di quello che è andato in onda ieri sera su Rai2 in occasione della quinta puntata e della quinta tappa dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Il pubblico non ha gradito molto l'ingresso della nuova coppia convinto che, ad un passo dal finale, bisognerebbe dare merito e spazio a chi nel programma lotta dal primo ...

Replica Pechino Express : dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre : Pechino Express, Replica quinta puntata: cos’è successo in Tanzania Se volete vedere la Replica della quinta puntata di Pechino Express andata in onda il 18 ottobre potrete farlo quando e come volete grazie ai tanti strumenti che ormai Rai offre da anni. Prima di vedere quali sono permetteteci però di farvi un breve riassunto di […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre proviene da Gossip ...

Pechino Express 2018 : bye bye Promessi Sposi - tra i concorrenti meno simpatici di sempre : I Promessi Sposi La quinta puntata di Pechino Express 2018 è stata caratterizzata dall’arrivo di una nuova coppia, del tutto inattesa e composta da due personaggi molto famosi che, però, il pubblico televisivo nostrano non conosceva affatto. In Tanzania sono sbarcati infatti l’astrologo Simon & the Stars e il cantante italiano Roberto Meloni, da anni in forze in Lettonia; la loro comparsa non è stata accolta benissimo dagli altri ...